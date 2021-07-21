Станок для Усика: украинец получил самый сложный бой в жизни

Для фанатов бокса из стран бывшего СССР наступил праздник: Александр Усик получил бой, о котором мечтал. Энтони Джошуа, чемпион мира в тяжёлом весе по всем основным версиям (кроме WBC) всё-таки принял вызов украинца. Поединок пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» 25 сентября. Сейчас разберёмся, действительно ли для Александра это бой, который ему нужен.

Золото против золота

Усик так сильно хотел бой именно с Джошуа, что отказался даже рассматривать другие варианты. Ему предлагали Джо Джойса, британского призёра Олимпиады, не побеждённого в профи нокаутёра, но Саша решил не размениваться. Хотя это был бы отличный тест перед другим, более сильным и статусным англичанином, но в команде украинца решили, что он готов.

Александр Усик Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сам Усик пока развёрнутых комментариев на давал, сказал лишь три слова: «Дорогу осилит идущий». Единственный, кто выглядит не слишком довольным боем, — Энтони Джошуа. Он не скрывал, что хотел боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но тот выбрал третий бой с Деонтеем Уайлдером, так что Энтони пришлось согласиться на бой с украинцем.

Я должен серьёзно отнестись к бою с Усиком. Он обязательно будет хорошо готов к нашему поединку и будет биться до конца. Это то, что мне нужно. Я бы с удовольствием боксировал за звание абсолютного чемпиона. Но теперь я должен двигаться дальше, а не жить прошлым, — сказал Джошуа и выразил надежду, что уже в следующем бою встретится с Фьюри или Уайлдером.

Шансы не нулевые

Главный вопрос для фанатов Усика — готов ли он к бою с Джошуа. В этом могут быть сомнения хотя бы по той причине, что в супертяжах Александр провёл всего один бой — с Дереком Чисорой. Поединок с Чарльзом Уизерспуном — не в счёт, потому что там соперник был абсолютно не того уровня. Чисора же — боксёр очень опытный, но до элиты никогда не добиравшийся. И с ним Усик имел огромное количество проблем.

Энтони Джошуа anthonyjoshua/instagram.com

Он победил единогласным решением судей, но бой был на самом деле почти равным. Усик забрал семь-восемь раундов, но из низ всего два-три за явным преимуществом. В остальное время шла равная борьба, в которой Чисора зачастую был острее. И что не менее важно — Чисора на фоне Усика смотрелся просто гигантом. Это при том, что Усик на три сантиметра выше. Страшно даже представить, каким маленьким будет казаться Александр на фоне двухметрового, 120-килограммового Джошуа. Это будет даже не Давид и Голиаф, а покруче.

Но при этом шансы победить у Александра всё равно имеются. У него есть сильные стороны, которые могут ему в этом помочь: скорость и очень хитрое передвижение по рингу. Он может сделать так, что Джошуа будет очень трудно попасть по нему. К тому же у британца есть пару слабых мест, в частности, он не очень опасен на дальней дистанции, все нокауты он оформлял на сближении, на средней и ближней дистанциях. Усик как раз всегда умел соперников туда не пускать.

Но более подробно о шансах поговорим непосредственно перед боем. Пока же можно сказать, что Усик получил то, о чём мечтал, — возможность стать чемпионом мира в тяжёлом весе. Если он выиграет этот бой, то станет одним из величайших боксёров всех времён. Без преувеличений. Абсолютный чемпион мира в крузерах, и чемпион в тяжах по трём основным версиям — это уже легенда на все времена. Он всего в одном бою от этого. Но это будет самый сложный бой в его жизни, с огромным отрывом.