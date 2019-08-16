Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как будет проходить отбор боксёров на Олимпийские игры.
Отбор будет проходить в начале следующего года по континентам. Примут их разные страны, в частности Китай, Англия. В Лондоне пройдёт европейский отборочный турнир. Это нормальная практика и для всех предыдущих Олимпиад. Только к Рио был отбор по итогам чемпионата мира, — рассказал Кремлёв News.ru.
Также функционер отметил, что отсутствие квалификационного статуса никак не отразится на престиже чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.
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