https://static.news.ru/photo/d2cfec40-c016-11e9-8521-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: instagram.com/umar_kremlev

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как будет проходить отбор боксёров на Олимпийские игры.

Отбор будет проходить в начале следующего года по континентам. Примут их разные страны, в частности Китай, Англия. В Лондоне пройдёт европейский отборочный турнир. Это нормальная практика и для всех предыдущих Олимпиад. Только к Рио был отбор по итогам чемпионата мира, — рассказал Кремлёв News.ru.

Также функционер отметил, что отсутствие квалификационного статуса никак не отразится на престиже чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.

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