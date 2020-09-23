Соперник Усика согласился на снижение гонорара вдвое

https://static.news.ru/photo/11154796-fdb7-11ea-bdae-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: vk.com/oleksandr_usyk_1987

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик 31 октября проведёт бой в Лондоне с британцем Дереком Чисорой.

Как сообщает издание Champion.com.ua, Чисора получит за этот бой 1 млн фунтов стерлингов, что в два с лишним раза меньше, чем он был намерен получить на переговорах в прошлом году, до начала эпидемии коронавируса.

Для Усика этот бой станет вторым в профессиональной карьере в тяжёлом весе.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от финального боя всемирной Суперсерии между Юниером Дортикосом и Майрисом Бриедисом.