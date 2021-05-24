Смертная казнь: почему Пакьяо решился выйти на монстра в 42 года

Мэнни Пакьяо в боксе — величина вроде Зинедина Зидана в футболе, который выиграл всё на всех уровнях, был успешен в 1990-е и в 2000-е, а затем — как тренер в 2010-м и 2020-м. Филиппинец пока не тренировал, но побеждал и был чемпионом мира в течение трёх десятилетий. Сейчас он сделал заявку на то, чтобы выиграть мировой титул в четвёртой декаде. Этот рекорд будет вечным, без сомнений. Но от этого достижения Мэнни отделяет самый жёсткий соперник, которого только можно представить, — быстрый и мощный, как «Феррари», молодой американец Эррол Спенс.

На кой чёрт? А главное, зачем?

Поединок 42-летнего Пакьяо с 31-летним Спенсом пройдёт 21 августа в Лас-Вегасе. В нём будут разыгрываться два титула чемпиона в полусреднем весе, принадлежащие Эрролу. Мэнни сам выиграл мировой титул в предыдущем бою, перебоксировав Кита Турмана, но затем оставил пояс вакантным и не выходил на ринг полтора года.

Первая реакция любого фаната бокса после новости об объявлении этого поединка: «Вау!». Причём очень громкое и протяжное. Все знали, что Пакьяо никого не боится и любит сложные вызовы, но чтобы настолько сложные... Вторая реакция — зачем? Мэнни, друг, тебе же 42. Тебя же убьют там!

Но если постараться всерьёз ответить на вопрос, зачем Мэнни на это пошёл, то есть несколько очень правдоподобных версий. И это не деньги, их у филиппинца предостаточно, и они никогда не закончатся. Во всяком случае, при жизни самого Пакьяо. Он ведь не только на боксе несколько сотен миллионов заработал, он ещё и сенатор на Филиппинах.

Первая причина, почему Пакьяо выбрал Спенса,— наследие. Пусть это звучит банально, но Мэнни хочет войти в историю не просто как один из величайших боксёров своего времени, а как величайший. И если он победит Спенса, то станет таковым. В 42 года побить непобеждённого чемпиона мира в расцвете сил — такого не мог сделать даже Флойд Мейвезер, единственный, по сути, конкурент Мэнни в последние 20 лет.

Эррол Спенс vk.com/pacmanny

Вторая вероятная причина — доказать самому себе, что он может. Миру доказывать не надо, все и так признают заслуги Пакьяо. Никто не ставит под сомнение его величие ещё с нулевых годов, но для себя побить чемпиона из очередного поколения — это было бы замечательно. Дескать, я и в 42 круче самых сильных молодых. Тестостерон зачастую диктует поведение очень далёких от спорта мужчин, что уж говорить о боксёрах уровня и одержимости Пакьяо.

Третья причина — воспитание Мэнни. Он представитель старой школы боксёров, которых не вели аккуратно. Ему не подбирали проходных соперников, не дожидались, пока чемпионы состарятся, он всегда дрался только с лучшими, победил под три десятка чемпионов в восьми весовых категориях. И если Пакьяо делал это в 25 лет, то почему бы ему не повторить это в 42? Так он, вероятно, рассуждает.

Что там по раскладам?

Очевидно, что если Мэнни принял этот бой, то он верит в победу. Такие люди, как он, не выходят на ринг за чеком. Скорее всего, Пакьяо неплохо знает манеру Спенса и примерно представляет себе, что нужно делать для победы. Пока — примерно, а 21 августа будет знать точно.

Но дело в том, что Спенс — это действительно монстр. Выходя на ринг против него, недостаточно знать, нужно ещё быть физически готовым воплотить это в жизнь. Спенс — это машина, которую пока никто не смог даже притормозить, не то что остановить. Разве что другая машина, красный кабриолет «Феррари», на котором он чуть не разбился полтора года назад. Тогда американец на большой скорости попал в аварию, автомобиль несколько раз перевернулся и улетел в ограждение. Эрролу повезло, что он не был пристёгнут. Он вылетел из машины на дорогу, не угодив в ограждение вместе с ней. По счастливому стечению обстоятельств из чудовищной аварии Спенс выбрался живым и почти полностью здоровым.

А на ринге Эрролу пока никто так не угрожал. Он уверенно перебоксировал соперников экстра-класса, таких как Дэнни Гарсия и Майки Гарсия, Шон Портер и Келл Брук. Он был быстрее каждого из них, реально близкий бой был только с Портером. Спенс просто разбирает всех за счёт скорости, он ещё и тоннаж накидывает нешуточный: из 27 побед — 21 досрочная. К тому же Эррол умело защищается, его ударить почти так же сложно, как Флойда. А если удар всё-таки проходит, крепкая челюсть всегда удержит Спенса на плаву.

Словом, Мэнни ввязался в очень сложную драку. Даже если бы обоим было по 30 лет, это был бы абсолютно открытый бой с равными шансами, но тут 11-летняя разница в возрасте. 42 года для полусреднего веса (до 66,7 кг) — это критично. Это не тяжёлый вес, где скорости средние, тут быстрота реакции и инстинкты решают всё, а они-то с возрастом всегда уходят первыми. 21 августа Пакьяо может в очередной раз доказать, что он особенный боксёр. Из очень эксклюзивного круга тех, кто сильнее не только соперников, но и природы.