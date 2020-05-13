Скончался главный тренер сборной России по женской борьбе

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Отмечается, что тренер умер 13 мая. Он находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Алиомаров ранее был главным тренер сборной Азербайджана и вице-президентом Федерации спортивной борьбы Азербайджана. Сборную России возглавил в феврале 2019 года.
Ранее сообщалось, что в городе Зеленодольске полиция расследует обстоятельства гибели 24-летнего тренера детской хоккейной команды «Ариада», писал NEWS.ru
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