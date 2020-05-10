Тренер по хоккею погиб после побега от полиции в Татарстане

В городе Зеленодольске полиция расследует обстоятельства гибели 24-летнего тренера детской хоккейной команды «Ариада». Накануне его тело было обнаружено в Волге рядом с местным пляжем. По предварительным данным, спортсмен утонул.
Как
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в Омской области 96-летний ветеран Великой Отечественной войны был убит в результате бытового конфликта. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Инцидент произошёл в рабочем посёлке Тевриз. Тело погибшего обнаружили родственники.
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