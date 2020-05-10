Тренер по хоккею погиб после побега от полиции в Татарстане

https://static.news.ru/photo/04c48f42-92c3-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Зеленодольске полиция расследует обстоятельства гибели 24-летнего тренера детской хоккейной команды «Ариада». Накануне его тело было обнаружено в Волге рядом с местным пляжем. По предварительным данным, спортсмен утонул.

Как пишет «Регион online», в связи с трагедией в соцсетях появились сообщения, что накануне гибели тренер убегал от сотрудников полиции, которые заметили, что тот был нетрезв. По слухам, молодой человек скрылся от погони в лесу, после чего живым его больше не видели.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

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