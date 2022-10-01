Шторм стал штилем: Шлеменко не побеждает уже в собственной лиге Бой Александра Шлеменко и Клебера Соузы завершился вничью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Российский средневес Александр Шлеменко на турнире SFC 5 свел к ничьей поединок с бразильцем Клебером Соузой. NEWS.ru рассказывает о турнире и странностях судейского вердикта.

Если бы не Илич

Последний поединок Александр Шлеменко провёл 26 августа. Омский средневес продержался против малоизвестного серба Александра Илича 22 секунды. Представитель Балкан впечатал в голову Шторма колено, а затем добил россиянина на земле.

Данное фиаско поставило жирный вопрос о целесообразности проведения поединка между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Если 38-летний спортсмен не выдержал натиска серба, которого Исмаилов, Эдуард Вартанян и Вячеслав Василевский охарактеризовали как «мешок», что с Александром может сделать куда более мощный и физически крепкий дагестанец?

Шлеменко пустился в авантюру и решил доказать случайность поражения. Средневес откликнулся на вызов Клебера Соузы, сделав с ним бой на собственном турнире через месяц после досрочного поражения, хотя в UFC или в профессионально боксе такую ситуацию никто бы не допустил. После нокаутов спортсмены могут пропустить до полугода.

Подготовка Александра была не на очень хорошем уровне. Была ли она вообще? Что можно сделать за месяц тренировочного лагеря после поражения нокаутом? Включая реабилитацию и весогонку. Пересмотрев этот поединок, Саша должен дать новую оценку своим кондициям, — сказал Иван Штырков MMA.metaratings.ru.

Тем удивительнее, что 38-летний Шлеменко решился на подобный шаг, не просчитав все риски и уровень готовности своего организма.

Странный счёт

Встреча, прошедшая в Омске, получилась конкурентной, но не создала впечатления поединка двух классных бойцов. Шторм «задышал» уже в середине первого раунда, пробив по воздуху все хайкики и бэкфисты, а Клебер ещё и усложнил задачу россиянину, разбив последнему нос во второй пятиминутке.

Третий раунд получился конкурентным, но Шлеменко был далёк от досрочной победы. От Александра не исходила опасность и ничего кроме вялой попытки удушающего приёма он не показал. Небольшое преимущество бразильца по итогам всей дистанции хорошо прослеживалось, но отнюдь не верилось в то, что Соуза отпразднует в России победу.

Так и вышло. Раздельным решением судей была объявлена ничья, в которой очень странным выглядит результат третьей судейской записки: 28-28. Подобный счёт возможен только при тотальном перевесе каждого из бойцов в двух раундах и ничьей в третьем. Ничего похожего в поединке не наблюдалось.

Большое спасибо, что поддержали, но я удивлен решением. Клебер отлично держался. Всем спасибо! — сказал Шлеменко после боя.

Все ближе к Емельяненко

Шлеменко традиционно не признал свое поражение, что свойственно омскому бойцу. По мнению Шторма, и встреча с Иличем была остановлена преждевременно. Такие же высказывания у него были после неудач в боях с Бруно Силвой, Гегардом Мусаси и Анатолием Токовым.

Бывший чемпион Bellator в этом плане всё больше напоминает Александра Реванша Емельяненко, который после любого поражения обращается к сопернику в клетке с просьбой «повторить».

К тому же в привычках невоскресшего Феникса появилось желание выступать как можно чаще. Шлеменко не отстал. До конца года он намерен подраться ещё два раза. Параллели между двумя Александрами настолько удивительные, что даже бывший соперник омича Вячеслав Василевский пошутил, «как бы Шлеменко не забухал после такого результата».

Если рассуждать серьёзно, основной проблемой Шторма является то, что он пытается усидеть на двух или даже нескольких стульях. Нельзя совмещать спортивные выступления, тренерскую работу, политическую и блогерскую деятельность без вреда для качества. Не помог Александру даже отказ от еженедельных больших интервью с избранными журналистами. Шлеменко растратил выносливость и ударную мощь. Но он всё равно намерен подраться уже в октябре! Каким будет его лагерь?

И это на фоне анонсированного мегафайта в декабре с Магомедом Исмаиловым, о котором говорят уже с середины лета. Впрочем, Лысый Хищник не отстаёт. Он насчитал себе трёх соперников до декабря: Илич, Майк Перри и Вячеслав Дацик. Поэтому создается ощущение, что Александр и Магомед просто не заинтересованы в том, чтобы их встреча состоялась. Актуальность поединка уже заметно померкла. Не исключено, что в RCC уже сейчас думают о том, как бы безболезненно отметить бой.