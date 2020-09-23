Шокировавший Кадырова: два лучших тяжеловеса подерутся за Мухаммеда Али

Для фанатов бокса ближайший вечер субботы — время, когда лучшего варианта, чем сесть напротив экрана, не придумаешь. В Мюнхене встретятся два лучших боксёра первого тяжёлого веса — Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Победитель заберёт пояс чемпиона мира и приз имени Мухаммеда Али, придуманный организаторами Суперсерии. Два года назад его забрал Александр Усик, победивший в Москве Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Испортил вечер в Грозном

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Майрисе Бриедисе, — это шоу, которое он закатил в 2015 году в Грозном. Целых пять лет прошло с того дня, но тот нокаут по-прежнему в памяти у всех, кто его видел. Что тогда случилось? Был такой боксёр Мануэль Чарр — сириец с немецким паспортом, любивший выступать в России. Его часто приглашали на московские шоу, он дрался здесь с Виталием Кличко в 2012 году, затем спустя два года с Александром Поветкиным, потом с Алексом Леапаи. Публика в России Чарра в целом уважала, потому что он эпатажный, о стране всегда высказывался крайне позитивно, да и как боксёр вполне неплохой. Кличко и Поветкину он проиграл, конечно, но определённая техника у него есть.

Майрис Бриедис Edijs Palens/Global Look Press

Кроме того, Мануэль Чарр очень понравился Рамзану Кадырову. Наверняка не последнюю роль сыграло то, что он мусульманин, который очень хвалил Россию за её внешнюю политику, благодарил Владимира Путина за то, что он делает в Сирии. И вот, в августе 2015 года Кадыров решил устроить боксёрское шоу в Грозном, главным героем которого стал супертяжеловес Мануэль Чарр. В соперники ему выбрали сильно уступающего в размерах латыша Майриса Бриедиса. Расчёт был на то, что гигантский Чарр просто задавит гостя из Прибалтики. Но этот расчёт не оправдался.

Reminder that Mairis Briedis twatted Manuel Charr into oblivion. pic.twitter.com/nnoKAkNp0F — ð¢ð¹ð¹ð¶ð² ð¥ð®ð±ð²ð¿ð²ð°ðµð (@Raderecht02) July 16, 2020

Правый апперкот латыша в пятом раунде залетел так сочно, что Чарр грохнулся лицом вниз и чуть не выпал за канаты. Таких нокаутов со времён молодого Тайсона было раз-два и обчёлся. Реакция Кадырова в тот момент бесценна: он просто сидел и качал головой.

С того вечера Бриедис провёл ещё 10 боёв, из которых выиграл девять. Единственное поражение — от Александра Усика в полуфинале Суперсерии 2018 года. Тот бой был самым сложным в карьере украинца. Бриедис — единственный, кто Усику реально дал сражение, потряс его и почти свёл поединок вничью. Украинцу отдали победу решением большинства судей, его спас темп. Бриедис бил точнее, но Александр — чаще.

Кулаком разбивший Кувалду

Юниер Дортикос — тоже боксёр непростой. В России его хорошо знают по двум поединкам: с Дмитрием Кудряшовым и Муратом Гассиевым. Первый прошёл в 2017 году, второй — в 2018-м. Кудряшова по прозвищу Кувалда Дортикос победил нокаутом во втором раунде. Все говорили о сумасшедшем ударе Дмитрия, но по сравнению с Дортикосом это оружие оказалось совсем не таким опасным. Во всяком случае, оно даже не выстрелило.

dorticosko/Instagram.com

Бой же с Гассиевым был фантастическим по накалу. Он состоялся в феврале 2018 года в Сочи — встречались два обладателя мировых титулов за право драться с Усиком за абсолютного чемпиона. Первые четыре раунда Дортикос избивал Мурата, было вообще неясно, что тут можно сделать, как спастись. Не говоря уже о том, чтобы переломить ситуацию. Но Гассиев не просто нашёл путь к победе, он даже успел нокаутировать кубинца за несколько секунд до конца последнего, 12-го раунда. Усик это видел своими глазами и одобрительно кивал. Через полгода он не оставил Гассиеву ни единого шанса в Москве. Мурат, кстати, с тех пор на ринг так и не выходил.

Что ещё известно о Дортикосе? Он беглый кубинец, живёт в Майами уже 11 лет, получил гражданство США. Его правый удар — один из самых жёстких в боксе. Если он точно попадёт, то Бриедису крышка. Но Майрис — непростой парень, он умеет прекрасно защищаться на ногах, попасть по нему почти так же сложно, как по Усику. А как латыш может пробить, лучше всех знает Мануэль Чарр. Дортикос точно не хотел бы на себе это испытать.

Как сложится бой? У Дортикоса около 30% шансов на точное попадание. Как и у любого панчера, у него всегда есть шанс на победу нокаутом. Но если его не будет, то по очкам должен доминировать Бриедис. Он просто быстрее кубинца и должен его переигрывать в большинстве раундов.

С этим полностью согласен чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов — тот самый, который выходил против Дортикоса на ринг в 2017 году.

Я боксировал с Дортикосом, хотя и недолго, я также спарринговал несколько раз с Бриедисом. Несмотря на то что с Майрисом я смотрелся намного лучше, чем с Юниером, могу сказать, что фаворит всё равно Майрис. Он работает более разнообразно, его тяжело ударить, он намного быстрее. У Дортикоса всегда есть шанс на нокаут, но если его не случится, то, думаю, что раунда с седьмого это уже будет односторонний бой в пользу Бриедиса. Нокаута, полагаю, не будет, но по очкам Майрис уверенно выиграет, — сказал Кудряшов NEWS.ru.

Теперь нужно дождаться 26 сентября и посмотреть, так всё будет или кто-то кого-то брутально уронит. От этого боя можно ожидать чего угодно. Победитель почти наверняка войдёт в Зал славы бокса.