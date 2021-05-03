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Шлеменко высказался о «чертиле» Моргенштерне

15:31, 03 мая 2021
Александр Шлеменко Александр Шлеменко Фото: Виктор Соколов/facebook.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказал мнение о рэпере Моргенштерне. Слова спортсмена приводит Sport24.

Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу своё мнение, если я не скажу, что это чмошное поведение: употреблять наркотики, говорить, что сосать — это талант и так далее... В моей молодости, в моей жизни к такой девушке даже не подходил никто, не дай бог ты с ней будешь целоваться прилюдно — всё, понимаешь? На таких понятиях я рос. Сейчас этот чёрт поёт о том, что это талант, — сказал Шлеменко.

Боец также рассказал, что недавно он наблюдал, как люди слушали Моргенштерна, после чего он сказал им выключить этого «чертилу».

Ранее 36-летний спортсмен раскритиковал экс-чемпиона UFC Олега Тактарова, который счёл обсуждение Моргенштерна пиаром со стороны Шлеменко.

2 мая сообщалось, что Моргенштерн попал под капельницу после встречи с журналистом Александром Невзоровым.

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