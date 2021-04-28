Шлеменко прокомментировал слова Тактарова о Моргенштерне

Мы Моргенштерна ни в коем случае не пиарили. Мы просто как общественность указали, что это неправильно. Сейчас тот же Тактаров вряд ли своё лицо на банке с пивом разместит — он задумается. Я, кстати, хотел с ним пообщаться, и я могу сказать ему: Олег Николаевич, мы можем с вами провести совместный эфир, где мы поговорим, пообщаемся, где вы приведёте свои доводы, я вам приведу свои, — рассказал Шлеменко YouTube-каналу Sport24.