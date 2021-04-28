Шлеменко прокомментировал слова Тактарова о Моргенштерне

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Олега Тактарова о том, что критика рэпера Моргенштерна стала для него пиаром и дополнительной рекламой.
Мы Моргенштерна ни в коем случае не пиарили. Мы просто как общественность указали, что это неправильно. Сейчас тот же Тактаров вряд ли своё лицо на банке с пивом разместит — он задумается. Я, кстати, хотел с ним пообщаться, и я могу сказать ему: Олег Николаевич, мы можем с вами провести совместный эфир, где мы поговорим, пообщаемся, где вы приведёте свои доводы, я вам приведу свои, — рассказал Шлеменко YouTube-каналу Sport24.
Также боец отметил, что устал слушать глупости Тактарова и считает многие из его высказываний неприемлемыми.
Как сообщалось ранее, российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий поединок своих бывших соперников — россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Вискарди Андраде. Их противостояние станет главным событием турнира RCC 9, который состоится 3 мая в Екатеринбурге, передаёт пресс-служба RCC.