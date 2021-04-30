Моргенштерн попал под капельницу после вечеринки с Невзоровым

https://static.news.ru/photo/075d50d0-ab32-11eb-b508-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал под капельницу после встречи с журналистом Александром Невзоровым. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Музыкант вечером 1 мая опубликовал в соцсети фотографии, на которых он курит с Невзоровым. Он поставил для поста с вечеринки геотег «поместье дьявола».

Обсуждаем Путина, — написал рэпер.

Спустя несколько часов музыкант опубликовал историю, на которой он лежит под капельцницей. Он рассказал и показал, что ёмкость с лекарственным препаратом закреплена на светильнике.

Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family (ч. 4 ст. 6.13 КоАП РФ). На музыканта в правоохранительные органы заявил бывший депутат и спортсмен Дмитрий Носов. Теперь певцу грозит штраф до 1 млн рублей.

Кроме того, Лига безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество певца на предмет пропаганды наркотиков. Глава организации Екатерина Мизулина считает, что рэпер занимается пропагандой наркотиков в подростковой среде.