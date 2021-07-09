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Шлеменко сделал прогноз на бой Макгрегор — Порье

20:44, 09 июля 2021
Александр Шлеменко Александр Шлеменко Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сделал прогноз на бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Слова экс-чемпиона Bellator приводит «Чемпионат.com».

Интрига умерла в прошлом бою Макгрегора и Порье. Думаю, Макгрегор не сможет победить Порье, показать, что-то у него не получится. Порье более голодный до побед, он его сожрёт и всё, — сказал Шлеменко.

Третий бой между Порье и Макгрегором пройдёт 10 июля. Они уже дрались в 2014 году — тогда победил ирландец. В январе этого года Порье взял реванш и одолел Макгрегора. Конор в том бою потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

9 июля Макгрегор на битве взглядов попытался напасть на Порье.

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