Михаил Потапов

Шелеменко рассказал о выводах после глубокого нокаута от Илича за 20 секунд Шлеменко после глубого нокаута от Илича изменил подход к общению с прессой

15 сентября 2022 в 15:23

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Александр Шлеменко (слева) и Александр Илич (справа), нокаутировавший соперника, во время поединка