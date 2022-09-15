Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал MMA.Metaratings.ru о выводах, которые сделал после поражения от Александра Илича. Он проиграл сербу нокаутом на 21-й секунде боя на турнире RCC 12. Бой прошел 26 августа в Екатеринбурге.
Я снизил градус медийной активности. Если вы посмотрите, меня сейчас не так много в медиапространстве... Я не могу говорить, что все это стало первопричиной моего поражения, но однозначно свое влияние было. Знаете, это просто отвлекает. А когда тебя отвлекают, то не всегда получается сконцентрироваться, — сказал Шлеменко.
38-летний россиянин пропустил удар коленом в голову на первых секундах и оказался в глубоком нокдауне, после чего Илич его добил.
В том бою Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере при 61 победе. 33-летний Илич выиграл 13-й поединок при четырех поражениях.
В следующем бою Шлеменко должен встретиться с соотечественником Магомедом Исмаиловым, поединок запланирован на декабрь 2022 года, местом его проведения должен также стать Екатеринбург.