Появилось видео нокаута, в который Илич отправил Шлеменко на турнире RCC Появилось видео нокаута, в который Илич отправил Шлеменко на турнире RCC 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Пресс-служба RCC в Telegram опубликовала видео нокаута в бою Александра Шлеменко и серба Александра Илича. Россиянин проиграл бой за 21 секунду.

Шлеменко пропустил удар коленом в голову на первых секундах и оказался в глубоком нокдауне, после чего Илич его добил. Бой проходил в Екатеринбурге на турнире RCC 12.

38-летний Шлеменко одержал потерпел 14-е поражение в карьере при 61 победе. 33-летний Илич выиграл 13-й поединко, при четырех поражениях.

В со-главном бою Иван Штырков одержал победу в поединке с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Бой также завершился в первом раунде.

В слелующем бою Шлеменко должен встретиться с соотечественником Магомедом Исмаиловым, поединок запланирован на декарью 2022 года, местом его проведения должен также стать Екатеринбург.