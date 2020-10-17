Саид Нурмагомедов за минуту нокаутировал Стригла в UFC

https://static.news.ru/photo/83f56070-10b8-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саид Нурмагомедов/instagram

Российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов (14-2) нокаутировал в первом раунде дебютанта UFC Марка Стригла (18-3) из Филиппин.

При попытке провести тейкдаун, Нурмагомедов потряс соперника и жёсткими ударами добил на земле уже на первой минуте первого раунда.



Для Нурмагомедова это третья победа в четырёх боях в UFC. После боя он признался, что мог и побороться с соперником и не уступить ему.

Как писал NEWS.ru, Хоакин Бакли, который является непобеждённым бойцом UFC, рассказал, что в ночную смену подрабатывает в аптеке.