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Саид Нурмагомедов за минуту нокаутировал Стригла в UFC

23:25, 17 октября 2020 19
Фото: Саид Нурмагомедов/instagram

Российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов (14-2) нокаутировал в первом раунде дебютанта UFC Марка Стригла (18-3) из Филиппин.

При попытке провести тейкдаун, Нурмагомедов потряс соперника и жёсткими ударами добил на земле уже на первой минуте первого раунда.

Для Нурмагомедова это третья победа в четырёх боях в UFC. После боя он признался, что мог и побороться с соперником и не уступить ему.

Как писал NEWS.ru, Хоакин Бакли, который является непобеждённым бойцом UFC, рассказал, что в ночную смену подрабатывает в аптеке.

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