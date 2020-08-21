Русский Витязь выжил после двух нокдаунов и срубил гиганта одним ударом

https://static.news.ru/photo/348c4296-e4cc-11ea-8136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

40-летний российский тяжеловес Александр Поветкин на турнире по боксу в Англии сотворил сенсацию, нокаутировав в пятом раунде местного героя Диллиана Уайта. Британец по итогам первой четверти боя вёл по очкам, а в четвёртом раунде дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Такой развязки не предполагал ни ход боя, ни предматчевые расклады, но Русский Витязь Александр Поветкин показал, что пока у него есть мощь в кулаках, его рано списывать со счетов. Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, но на очереди полноценный титульный бой с Тайсоном Фьюри.

Похудевший Уайт и девушки на разогреве

Бой тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта можно считать полноценным возвращением профессионального бокса. Если до этого в боксёрских шоу не выставляли звёзд первой величины, то здесь сошлись два топовых тяжеловеса. В каком состоянии находятся Поветкин и его соперник, можно было оценить на взвешивании. Мощный Уайт предсказуемо оказался значительно тяжелее — на 13 кг при сопоставимом росте. Однако относительно своего предыдущего поединка с поляком Мариушем Вахом, где он выглядел неубедительно, британец похудел почти на 9 кг. Поветкин привычно весит чуть больше сотни, то также чуть-чуть сбросил в сравнении с боем с Майклом Хантером.

На разогреве у могучих богатырей выступили девушки. Одна из первых олимпийских чемпионок в истории ирландка Кэти Тейлор после заката Сесилии Брекхус может стать самой яркой звездой женского бокса. В этот раз она защищала все свои четыре титула против самой сложной соперницы в последние годы бельгийки Дельфин Персон, у которой она год назад выиграла с большим трудом и при судейском разногласии.

В реванше Персон также шла постоянно вперёд, но контратакующий стиль приносил успех Кэти Тейлор, которая к середине поединка уже разбила сопернице лицо. Впрочем, временами и бельгийка за счёт напора достигала локальных успехов. В финальных раундах девушки решили хорошенько зарубиться и оставили все силы в ринге. По итогам десяти раундов в этот раз все судьи отдали победу Тэйлор, которая в очередной раз заявила о себе, как одна из ярчайших звёзд в обойме Эдди Хирна.

Нокаут вопреки всему

В главном бою вечера помимо временного титула, давно принадлежащего Уайту, на кону стоял и бриллиантовый пояс WBC. Количество разыгрываемых в профессиональном боксе поясов давно уже превысило все разумные пределы, и эта одна из причин, почему UFC сейчас становится популярнее. Чемпион, то есть лучший в мире, должен быть в единственном числе, а его легитимность понятна всем. Понятно, что все эти второстепенные пояса интересуют Поветкина постольку-поскольку, так как Александр продолжает выступления на профессиональном ринге ради ещё одного похода за чемпионским титулом.

Начало боя боксёры провели, перестреливаясь джебами с дистанции. При этом Поветкин постоянно пропускал эти удары вразрез, но и сам успешно доносил боковые с обеих рук. При этом соперники действовали достаточно осторожно и атаковали в основном одиночными ударами, периодически переводя фронт атак и на корпус. Поветкин в разменах выглядел не хуже оппонента, но казалось, что Уайт рассчитывает, что россиянин устанет в поздних раундах. В четвёртом раунде Поветкин пропустил тяжёлый боковой навстречу и оказался в нокдауне, но не был сильно потрясён, но уже в конце этого раунда упал от уже более ощутимого апперкота.

Казалось, будет реализован худший сценарий этого боя и Александр не сможет даже дожить до второй половины боя, но произошло чудо. У хорошо бьющего боксёра всегда есть шанс панчера, причём он актуален вне зависимости от его возраста. Можно, вспомнить, как 45-летний Джордж Формен вырубил в практически проигранном бою Майкла Мурера и стал чемпионом мира. Поветкин ещё никогда не вытаскивал бои, в которых оказывался в нокдауне, но сейчас совершил это маленькое чудо, поймав Уайта на встречном апперкоте. Позже в послематчевом интервью россиянин признается, что давно заметил эту ошибку соперника и отрабатывал её к бою, и вот в пятом раунде, когда соперник чуть-чуть расслабился и поверил в успех, удалось её использовать.

Поветкин не собирается уходить

Честно говоря, даже в России большинство боксёрских экспертов не верило в успех Поветкина, а потому у него была шикарная возможность поставить на место скептиков, но вместо этого всегда скромный и корректный Александр сказал лишь, что не собирается вешать перчатки на гвоздь и готов ещё побоксировать. Конечно, яркое завершение боя не должно приводить к эйфории. В первых четырёх раундах мы видели нехватку скорости Поветкина, который почти всегда ловил джеб и порой не успевал наказать соперника в контратаке, как он до этого умел.

Теперь Александр стал официальным претендентом на полноценный титул WBC и встречу с Тайсоном Фьюри. Даже притом, что шансов на успех там у Поветкина будет ещё меньше и исход боя будет таким же как и другие встречи с суперчемпионами в карьере Александра, можно не сомневаться, что он будет сражаться до конца и если соперник недооценит его или допустит роковую ошибку, но расплата придёт незамедлительно. Главное теперь, чтобы команда россиянина сумела договориться об этом бое, потому как от промоутера зависит порой больше, чем от самого боксёра.