Руис победил Арреолу, пережив нокдаун в третьем раунде

https://static.news.ru/photo/40e814a8-ab04-11eb-978b-96000091f725_660.jpg Энди Руис Фото: andy_destroyer13/instagram.com

В Карсоне (США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого американец мексиканского происхождения Энди Руис (34-2, 22 КО) одолел по очкам Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО) и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе.

Арреола удивил экс-чемпиона активным началом боя, в котором потряс Руиса жёсткими сериями и опустил правым кроссом на колено в третьем раунде. После этого он бросился закреплять успех, перебивая соперника почти в каждом из разменов ударами. Но постепенно Руис нашёл подход к неудобному сопернику и стал успешно использовать джеб и левый боковой. К середине поединка у Энди наметилось преимущество в скорости, а Арреола, напротив, замедлился и стал больше пропускать.

В седьмом раунде Крис снова попробовал зарубиться, но прежнего успеха размен ударами ему не принёс. Руис постепенно стал пробивать ощутимыми ударами корпус сопернику, и в концовке боя его преимущество уже не вызывало сомнений — во многом из-за полученной Арреолой травмы руки. По итогам 12-раундового поединка все судьи отдали победу со счётом 117:110 (двое) и 118:109 Руису.

В соглавном поединке вечера американский полусредневес Абель Рамос победил техническим нокаутом в шестом раунде соотечественника Омара Фигероа-младшего ввиду отказа соперника продолжать бой.

Ранее сообщалось, что британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа одержал победу по очкам в реванше над американцем мексиканского происхождения Энди Руисом и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.