https://static.news.ru/photo/7157e36c-1941-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Энди Руис и Энтони Джошуа перед взвешиванием Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) одержал победу по очкам в реванше над американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33-2, 22 КО) и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

По ходу всех 12 раундов Джошуа работал вторым номером, расстреливая более тяжёлого соперника с дистанции и постоянно двигаясь на ногах. В первых раундах оба соперника получили рассечения, но травмы не доставили им больших проблем. Джошуа нанёс явно больше ударов, чем его соперник, и сохранил больше сил, чтобы довести бой до победы. Все трое судей отдали предпочтение британцу со счётом 118:110 (двое) и 119:109.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Повектин свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером на турнире в Саудовской Аравии.