Изначально было объявлено, что бой пройдёт в Саудовской Аравии, однако Руис до сих пор не подписал на него контракт. Как сообщил в Twitter обозреватель Майк Коппинджер, Руис требует увеличить гарантированный доход, который сейчас составляет $ 9 млн. В случае, если бой будет сорван Руис может быть лишён чемпионского титула по версии IBF, которая уже определила официального претендента Кубрата Пулева.

Sources tell @TheAthletic Andy Ruiz Jr. isn’t expected to sign off on the rematch in Saudi Arabia unless he’s guaranteed a significantly higher purse than the approximately $9 million he’s guaranteed to fight Anthony Joshua again