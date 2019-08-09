https://static.news.ru/photo/dc2f425c-bbea-11e9-8b83-fa163e074e61_660.jpg Валентина Шевченко Фото: kinopoisk.ru

Представляющая Перу уроженка Киргизии с русскими корнями Валентина Шевченко (18-3) победила по очкам в бою-реванше американку Лиз Кармуш (13-7) и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Шевченко контролировала бой в каждом из раундов, не давая сопернице сделать ничего. В стойке чемпионка разбивала её ногами с дистанции и в третьем и четвёртом раунде посылала в нокдаун. При попытках перевести бой в партере пресекала атаки соперницы и занимала доминирующую позицию. По итогам пяти раундов судьи отдали Валентине предпочтение в каждой пятиминутке с общим счётом 50:45.

В соглавном бою вечера в среднем весе Висенте Люке победил по очкам Майка Перри. Двое судей отдали победу Люке со счётом 29:28, а один поставил такие же очки в пользу Перри.

Как сообщал News.ru, Алексей Кунченко потерпел первое в карьере поражение, уступив по очкам бразильцу Гилберту Бёрнсу.