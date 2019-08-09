https://static.news.ru/photo/64f20698-bbea-11e9-a31a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кунченко Фото: ok.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Кунченко (20-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На турнире в Уругвае он проиграл по очкам бразильцу Гилберту Бёрнсу (16-3).

Вышедший на замену на коротком уведомлении Бёрнс успешно использовал тактику переводов в партер и контроля сверху и хорошо бил ногами. Кунченко приноровился к сопернику лишь в третьем раунде, но не смог ничего изменить. Все судьи отдали победу бразильцу со счётом 29:28.

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