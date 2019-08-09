Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко заявил, что выйдет на ринг боксёрского турнира в Анапе.
Я буду драться. Смотрите, покажу в ринге всё, что могу. Вам понравится, — сказал в видеообращении в своём Instagram Емельяненко.
Турнир памяти Героя России Виктора Омелькова пройдёт с 13 по 17 августа.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко вступил в решающую фазу переговоров с промоутерской компанией Bare Knuckle FC, специализирующейся на поединках на голых кулаках, писал News.ru.