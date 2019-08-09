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Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что считает мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксёром в мире на сегодня вне зависимости от веса.

Думаю, что это Канело. Он великий спортсмен, — приводит слова Тайсона BoxingScene.com. Чемпион мира по версиям WBC и WBA Альварес добился своего статуса после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным. Ранее...