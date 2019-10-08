https://static.news.ru/photo/f6cc9eba-e9d6-11e9-bd72-fa163e074e61_660.jpg Беслан Исаев Фото: team_beslan_isaev/instagram.com

Болельщики российского бойца смешанных единоборств Беслана Исаева призывают его уйти из спорта после смерти соперника из Узбекистана Бекзода Нурматова.

Болельщики в социальных сетях просят Исаева не только уйти из спорта, но и отказаться от гонорара за победу над Бекзодом Нурматовым, который скончался от повреждения мозга в результате полученных во время боя с россиянином травм. Они также надеются, что данный вид спорта запретят, сообщает «Кавказский узел» .

Нурматов, известный под псевдонимом «Танк», скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном, писал News.ru.