Российского бойца отстранили на полгода после выступления на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/6d1b8782-943d-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship Алексей Олейник и американец Тони Фергюсон получили отстранение от выступлений на 120 и 60 дней соответственно из-за травм, полученных на турнире UFC 249.

Как сообщает MMA Junkie, у Фергюсона выявили перелом орбитальной кости в области глазницы. Более того, срок отстранения может быть продлён по результатам дальнейшего обследования состояния бойца. Гейтжи по итогам боя отстранения не получил, а россиянин Алексей Олейник не сможет выступать полгода после повреждений, полученных в победном бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Как писал NEWS.ru, российский боец полусреднего веса, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о завершении контракта с организацией.