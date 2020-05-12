Российского бойца отстранили на полгода после выступления на турнире UFC

Российский боец Ultimate Fighting Championship Алексей Олейник и американец Тони Фергюсон получили отстранение от выступлений на 120 и 60 дней соответственно из-за травм, полученных на турнире UFC 249.
Как сообщает MMA Junkie, у Фергюсона выявили перелом орбитальной кости в области глазницы. Более того, срок отстранения может быть продлён по результатам дальнейшего обследования состояния бойца. Гейтжи по итогам боя отстранения не получил, а россиянин Алексей Олейник не сможет выступать полгода после повреждений, полученных в победном бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом.
Как писал NEWS.ru, российский боец полусреднего веса, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о завершении контракта с организацией.
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