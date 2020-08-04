В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе сразу три топовых российских бойца проведут важные поединки. Алексей Олейник получил долгожданный бой с Дерриком Льюисом по прозвищу Чёрный Зверь. Схватка с американским нокаутёром станет самым тяжёлым испытанием для 43-летнего бойца. Омари Ахмедов впервые после перехода в средний вес встретится с именитым соперником, экс-чемпионом UFC Крисом Уайдменом, а Яна Куницкая протестирует в октагоне чемпионку Invicta из Литвы Юлию Столяренко. NEWS.ru рассказывает, чего ждать от российских бойцов в американской столице развлечений.

Безнадёжная охота на Чёрного Зверя

Алексею Олейнику не привыкать драться в главных боях. Он возглавлял первые два турнира UFC в России, побившись с легендами ММА Марком Хантом и Алистаром Оверимом, однако в заокеанском турнире он впервые поучаствует в главном событии вечера. К этому поединку Олейник шёл долгое время. Ещё в начале прошлого года он записывал шуточные видео, где на тёмном мешке отрабатывал приёмы против Льюиса и вызывал его на бой. Ключевыми в карьере ветерана стали два события: победа над экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом и подписание контракта с одним из самых влиятельных менеджеров в ММА Али Абдель-Азизом, который ведёт дела чемпионов Хабиба Нурмагомедова, Камару Усмана и многих других популярных бойцов.

Олейник смаковал выход на Льюиса задолго до официального объявления, а сам контракт с UFC подписал как чудесным образом выловленный в бутылке, прибитой к берегу океанскими водами, подарок. Алексей прекрасно понимает, что в его возрасте выступать на высочайшем уровне осталось в лучшем случае пару лет и пытается выжать максимум из сложившейся ситуации. Льюис — идеальный соперник как для российского, так и для американского зрителя. С одной стороны, он известен яркой победой над Александром Волковым, когда он нокаутировал «Драго» в концовке пятого раунда безнадёжно проигранного боя. С другой, Льюис яркий боец, который популярен в Штатах, он не раз дрался в главных боях и не оставляет зрителей равнодушными.

При этом реальные шансы Олейника букмекеры оценивают примерно как 1 к 3, поэтому нельзя говорить, что он выходит исключительно за чеком. Победа в этом знаковом бою откроет ему новые возможности в виде поединка с соперником из первой пятёрки и ещё более щедрый гонорар, однако вряд ли стоит всерьёз оценивать шансы россиянина получить титульную схватку. Более того, с Льюисом ему будет так же непросто, как с другим темнокожим американцем Уолтом Харрисом, которому он проиграл за 12 секунд.

Дело в том, что свалить Чёрного Зверя в партер и уничтожить за счёт борьбы удавалось только борцу олимпийского уровня — Даниэлю Кормье, а мастер джиу-джитсу Олейник не так хорош в тейкдаунах, особенно против значительно превосходящего в весе соперника, что, помимо боя с Харрисом, показал и поединок с Алистаром Оверимом. С другой стороны, проигрыш стоящему выше в рейтинге бойцу никак не отразится на его статусе, а потому риск за хороший гонорар полностью оправдан.

Росомаха против сбитого лётчика

В схожей ситуации находится и 11 номер рейтинга UFC в среднем весе Омари Ахмедов по прозвищу Росомаха, который после перехода в эту весовую категорию довёл свою беспроигрышную серию до шести поединков подряд. Как и Олейник, Ахмедов вряд ли имеет шансы выйти на титульный бой, а потому встреча с именитым соперником для него важна прежде всего в денежном плане. Дела Ахмедова также ведёт Абдель-Азиз, у которого сложились хорошие отношения с руководством лиги и навыки, позволяющие выбивать лучшие условия для своих бойцов.

Но почему Ахмедов, находящийся на пике карьеры, не дойдёт до титульного боя? Во-первых, он никогда не дрался пять раундов и вряд ли выдержит их в высоком темпе. Даже в трёхраундовых поединках спортсмен неоднократно сдавал в концовках боёв, а проблемы с выносливостью никуда не ушли и после того, как он стал гонять меньше килограммов. Во-вторых, стиль его ведения боя вязкий и тягучий, а из 12 боёв в UFC он только 2 завершил досрочно, так что зрителям не стоит ждать от россиянина фейерверка в октагоне. Наконец, и в медийном плане он не ровня не только Хабибу, но и Олейнику. Можно проверить весь Интернет, чтобы найти хоть одно его запоминающееся высказывание, но это будет пустой тратой времени.

В предстоящем бою Ахмедов также будет андердогом, но его шансы на успех в большей степени зависят от состояния соперника. Что можно ожидать от Омари и каковы его сильные стороны, представить легко, а вот Крис Уайдман, некогда развенчавший миф о непобедимости Андерсона Силвы, одного из лучших бойцов в истории UFC, сейчас похож на сбитого лётчика. 36-летний американец проиграл нокаутами пять из шести последних боёв и безуспешно пытался найти себя в полутяжёлом весе, где он меньше зависел от изнурительной весогонки. Ахмедов — самый скромный его соперник за последние лет восемь, но сможет ли он потянуть того в нынешнем состоянии, вопрос всей его карьеры. В случае отрицательного ответа и привычного для последних боёв Уайдмана исхода лучше повесить перчатки на гвоздь.

Куницкая реабилитируется на новичке

Ещё один клиент Абдель-Азиза россиянка Яна Куницкая после подписания контракта в UFC более двух лет назад живёт и тренируется в Америке, в чём ей помогает бразильский бойфренд, экс-претендент на титул UFC Тьягу Сантус. В декабре она проиграла молодой и перспективной американке Эспен Лэдд и должна была отстаивать право оставаться элитным бойцом легчайшего веса в бою с бразильянкой Кетлен Виейрой. Последняя выбыла незадолго до поединка, а ей на замену вышла дебютантка UFC из Литвы Юлия Столяренко.

Для неё это уже вторая попытка закрепиться в UFC. В 2018 году она потерпела неудачу, проиграв Леа Летсон в рамках финала одного из последних шоу The Ultimate Fighter, и была вынуждена пробиваться в лучшую лигу мира через чемпионство в женской лиге Invicta, как в своё время Куницкая и десятки других девушек-бойцов. В марте в тяжелейшем пятираундовом поединке она вырвала победу у своей соперницы Лизы Версосы, что и гарантировало ей путёвку в UFC.

К боли Юлия привыкла давно, а потому Яне не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку, ведь её соперница в своё время успешно дралась по правилам летхвей, бирманского бокса, в котором не носят перчаток и разрешены удары локтями, коленями и головой. При этом вышедшей на коротком уведомлении Столяренко терять нечего, а Куницкая ставит на кон всю свою репутацию.