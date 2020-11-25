Рой яму для Майка: что покажут старенькие Джонс и Тайсон

Майк Тайсон против Роя Джонса — звучит очень мощно. Немного жаль, что этот бой не состоялся году в 1999-м, когда Рой был на пике, а Майк ещё не растерял скорость окончательно, но даже сейчас эта афиша погромче всего, что осталось в спорте на 2020 год. Разберёмся, так ли всё будет круто, как звучит.

Вопросы на засыпку

Что вообще нужно, чтобы боксёрский поединок получился интересным? Два классных бойца (желательно с именем) в хорошей форме, готовых выкладываться на все 100%. Как минимум один элемент пазла у нас есть — именитые боксёры. На планете не существует имён громче, чем эти два. Есть ещё несколько схожих по значимости, но круче явно нет никого.

Два оставшихся момента остаются неясными. Насколько Тайсон и Джонс готовы к восьми раундам в приличном темпе, до конца не знают даже они сами. Мы вообще можем судить об их форме только по интервью и по коротким видео, которые есть в социальных сетях, где Тайсон лупит грушу. Это, кстати, и правда эффектно, но видео длится всего пять секунд. Столько даже 70-летний боксёр сможет поработать на груше так, чтобы это выглядело внушительно.

Есть ещё свежая фотография, на которой Тайсон позирует без майки, в боксёрском одеянии. Возможно, он смотрится чуть тяжелее, чем 25 лет назад, но жировых отложений не видно. Словом, Майк не случайно восхитил Джонса своей физической формой перед боем.

Сам Джонс тоже выложил пару видео из спортзала, но там не было и близко ничего настолько же эффектного, как у Тайсона. Хотя в интервью Boxingscene Рой сказал, что готовился очень ответственно, дескать, он же не сумасшедший, чтобы подходить к бою с одним из самых опасных боксёров мира спустя рукава.

И третий важнейший вопрос: намерены ли Рой и Майк выкладываться? Будут ли они стремиться показать лучший бокс, на который сейчас способны, или это окажется шоу с заранее прописанным сценарием, главная идея которого в том, чтобы боксёры не нанесли друг другу никаких повреждений? Оптимист, живущий в большинстве болельщиков, верит, что схватка будет яркой. Не могут же два столь легендарных спортсмена выйти и ничего не показать. Но пессимист (или реалист), также живущий в каждом из нас, подсказывает обратное.

Обманываться рады

Невозможно упустить из внимания то, что бой будет выставочным. Его регламент предусматривает ряд ограничений, которые просто убивают интригу. Например, боксёрам нельзя стремиться нокаутировать друг друга. Если со стороны кого-то из них заметят признаки агрессии, бой тут же прекратят.

Как только у кого-то на лице появится рассечение (а оно может образоваться буквально от любого удара этих двух спортсменов), поединок также сразу же останавливается. На нём не будет линейных судей, то есть счёта, а в конце не объявят победителя. Перчатки должны быть 12-унцовыми, а не 10-унцовыми, то есть более мягкими. Бой будет рассчитан на 8 раундов по две минуты, а не на 12 по три.

То есть нокаута, победы по очкам, острых атак и агрессии быть не может. Получается, поединок обречён на скучную ничью. По сути это спарринг двух старых знакомых, которые просто вышли на полчаса размяться и пропотеть, а заодно и денег заработать.

Рой Джонс, архивное фото Saquan Stimpson/Global Look Press

Кстати о деньгах: Майк заработает за бой $10 миллионов, а Рой — $3 миллиона. За ребят можно только порадоваться, в этом возрасте (54 года Тайсону, 51 — Джонсу) поднять такую сумму любимым делом и без риска для здоровья — это просто прекрасно. В лучшие годы Майк зарабатывал до $30 миллионов за бой, но 10 — хорошая средняя цифра, за десятки профессиональных поединков он получал меньше. Рой никогда не получал больше $10 миллионов, поэтому с ним ситуация аналогичная, $3 миллиона — это хороший средний гонорар в его лучшие годы.

Несмотря на то что в бою не будет официального подсчёта очков, неофициальный, естественно, быть должен. Миллионы людей по всему миру планируют смотреть поединок и выявлять победителя. Возможно, это замотивирует двух легендарных бойцов хотя бы немного посражаться, вспомнить, что они когда-то демонстрировали. Тем более что в Штатах трансляцию боя можно купить за $49,99. Никому не хочется отдавать деньги за неуклюжую постановку.

В России схватку покажут бесплатно на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 29 ноября, около 6 утра.

Кто выиграет?

Если забыть, что официально победителя не будет, то фаворитом, конечно, выглядит Тайсон. Во-первых, потому что он в полтора раза больше Джонса (поэтому их бой и не мог состояться 20 лет назад), бьёт несравнимо тяжелее и может даже средними ударами наделать Рою таких сечек, что рефери остановит поединок.

PIOTR KUCZA/Global Look Press

Во-вторых, Тайсон всё это устроил, а в любом шоу фаворитом является организующая сторона. Железный Майк не для того организовал шумное возвращение на ринг, чтобы проиграть. Майк постарается не ударить в грязь лицом, это точно. Рой тоже, но, возможно, не так сильно. Да и готовился Майк, судя по всему, конкретнее.

С другой стороны, Тайсон не боксировал с 2005 года, а Джонс — с 2018-го. Это может сыграть свою роль, так что фаворит не так уж однозначен. Если Майк случайно пропустит, то для него всё может кончиться очень печально. Но даже если бы фаворит был на 100% очевиден, пропустить возвращение на ринг самого Майка Тайсона — преступление для тех, кто любит бокс.