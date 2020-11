Рой яму для Майка: что покажут старенькие Джонс и Тайсон

Что вообще нужно, чтобы боксёрский поединок получился интересным? Два классных бойца (желательно с именем) в хорошей форме, готовых выкладываться на все 100%. Как минимум один элемент пазла у нас есть — именитые боксёры. На планете не существует имён громче, чем эти два. Есть ещё несколько схожих по значимости, но круче явно нет никого.

Два оставшихся момента остаются неясными. Насколько Тайсон и Джонс готовы к восьми раундам в приличном темпе, до конца не знают даже они сами. Мы вообще можем судить об их форме только по интервью и по коротким видео, которые есть в социальных сетях, где Тайсон лупит грушу. Это, кстати, и правда эффектно, но видео длится всего пять секунд. Столько даже 70-летний боксёр сможет поработать на груше так, чтобы это выглядело внушительно.