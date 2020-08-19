Рой Джонс грозит отказаться от боя с Майком Тайсоном

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Внезапный перенос выставочного поединка с легендой бокса, тяжеловесом Майком Тайсоном вызвал недовольство у абсолютного чемпиона мира в четырёх весовых категориях Роя Джонса.

Он пояснил, что тренировки отнимают у него много времени и сдвиг даты с 12 сентября заставит его отказаться от другой работы вне бокса, которая приносит основной доход.

Мне приходится что-то менять, я теряю деньги. Это неприемлемо. Это самая большая проблема, потому что я уже давно не занимаюсь боксом полный день. Чтобы заработать, мне приходится делать и другие вещи. Ну а если я не могу ими заниматься, то хочу за это компенсацию. Сейчас мои юристы ведут переговоры и пытаются выправить ситуацию, чтобы я мог компенсировать свои потери. Если они не добьются результата, выходить на этот бой не имеет смысла, — цитирует Джонса ToFight.

Джонс также задаётся вопросом, зачем менять дату и говорить, что дело в попытке больше заработать на билетах. Боксёр утверждает, что в итоге организаторам удастся собрать «те же средства», ведь «публика — это крупное событие и другой размер гонорара».

Выставочный поединок двух легендарных боксёров — 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса — первоначально должен был пройти 12 сентября, но был перенесён. По некоторым источникам, организаторы за счёт этого могут получить дополнительный доход, например, от продажи билетов. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, а боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Как писал NEWS.ru, Тайсон, который также активно готовится к выходу на ринг с Джонсоном, между тем занимается и другими делами. На днях он погрузился на глубину, чтобы противостоять акулам.