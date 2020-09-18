Резников сенсационно победил Раисова на турнире АСА 111

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В соглавном бою вечера казахстанец Артём Резников (22-6) на турнире АСА 111 в Москве победил раздельным решением судей россиянина Юсуфа Раисова (16-2).

Бойцы начали поединок без рукопожатий, а Раисов уверенно отражал все попытки соперника перевести бой в партер в первом раунде, а концу поединка стал хозяином в клетке за счёт разнообразных ударов ногами. В начале второго раунда уже Резников сумел удивить соперника переводом в партер и старался активно работать ударами сверху. Раисов вернул бой в стойку и перехватил инициативу и потряс Резникова жёсткими комбинациями в концовке раунда.

В третьем раунде Резникову удалось поймать лоу-кик оппонента и затащить бой в партер. Раисов и в этот раз сумел подняться, но на последних минутах боя предпочитал не идти в рискованный обмен. Но Резников сумел украсть концовку раунда за счёт перевода в партер и жёстких ударов сверху. Как оказалось, большинство судей за счёт этих действий признали его победителем.

В поединке в полутяжёлом весе россиянин Алексей Буторин нокаутировал в третьем раунде казахстанца Асылжана Бахытжанулы.

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