Реванш и революция: главную звезду UFC может свергнуть неудобный соперник

В ночь с 12 на 13 июня в Аризоне пройдёт турнир UFC 263, украшением которого станут два титульных реванша в среднем весе между нигерийским чемпионом Исраэлем Адесаньей и его самым неудобным соперником в среднем весе итальянцем Марвином Веттори. Дейвесон Фигейредо, отстоявший титул в наилегчайшем весе, с Брэндоном Морено попробует выиграть у него со второй попытки, Нейт Диас вернётся в дело поединком с опасным соперником, а россиянин Мовсар Евлоев попытается продлить беспроигрышную серию.

Второй бой, он трудный самый

Звезда кикбоксинга Исраэль Адесанья прокатился катком по среднему весу UFC, выиграв на пути к титульному бою все свои семь поединков. Казалось, что путь новой звезды, способной затмить Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова не знает преград, но на самом деле на его пути попался крайне серьёзный соперник. Итальянец Марвин Веттори три года назад задал нигерийцу хорошую трёпку. Он единственный из бойцов среднего веса, кто сумел переводить будущую звезду в партер и даже выиграл в трёх раундах по версии одного из судей.

Адесанье в итоге отдали победу и он продолжил свой путь к титулу, пока его визави только закреплялся в элите дивизиона. Исраэль играючи превзошёл тогдашнего обладателя пояса Роберта Уиттакера, легенду ММА и своего кумира Андерсона Силву и неудобного бьющего борца Келвина Гастелума. Лишь поход в полутяжёлый вес за вторым поясом обернулся для него фиаско. В своём 21-м бою Адесанья проиграл поляку Яну Блаховичу, который уже привык удивлять всех в статусе андердога.

Веттори свой путь к титульному бою проходил на протяжении трёх лет и после проигрыша Адесанье поражений не терпел. Но если первые три боя с Сезаром Феррейрой, Эндрю Санчесом и Карлом Роберсоном трудно назвать грандиозным успехом, то в последствии он одолел горячих проспектов из топ-10 Джека Херманссона и Кевина Холланда. Более того, UFC изначально обещала реванш Уиттакеру в бою с Адесаньей, но в конце концов выбор очередного контендера пал на Веттори.

Марвин Веттори facebook.com/MarvinVettoriMMA

Блахович показал путь к победе

Адесанья остаётся фаворитом и накануне второго боя. Коэффициенты букмекеров на его победу не превышают 1,3. Он один из самых техничных ударников в среднем весе и значительно прибавил с момента первой встречи с Веттори. Однако умение защищаться от переводов в партер долгое время было загадкой в игре нигерийца.

Единственным бойцом, который смог создать Адесанье проблемы в борьбе, оказался поляк Ян Блахович. Опытный универсал умело пользовался своим превосходством в габаритах и делал тейкдауны посредине клетки, а не прижимая соперника к сетке. У Веттори преимущества в мощи не будет, но он вполне может использовать ту же тактику для достижения успеха. Более того, он тоже прокачал ударную технику за прошедшие три года и способен удивить соперника.

С точки зрения UFC, при этом Веттори является менее выгодным претендентом на победу и завоевание титула, потому что не так медиен, как фактурный Адесанья, и практически неизвестен в США. Его шанс будет в выносливости и готовности затащить бой в поздние раунды, где за счёт постоянного прессинга и напора он может измотать нигерийца и переломить исход боя.

Ян Блахович facebook.com/janblachowicz

Испытание для мексиканца и ингуша

Среди других поединков наибольший интерес представляет титульный бой в полулёгком весе, возвращение Нейта Диаса и очередная проверка Мовсара Евлоева. Титульный поединок в наилегчайшем весе между бразильцем Дейвесоном Фигейредо и мексиканцем Брэндоном Морено в декабре прошлого года завершился ничьей, но Фигейредо вышел на бой на коротком уведомлении и проводил второй поединок в течение месяца. Возможно, он попросту недооценил соперника, а потому местами уступал ему в борьбе. В реванше бразилец будет явным фаворитом, а в случае его успеха следующим претендентом на титул станет россиянин Аскар Аскаров — борец с нарушениями слуха.

Один из самых ярких бойцов UFC, американец мексиканского происхождения Нейт Диас вернётся в октагон после полуторагодичного перерыва. Младшего из харизматичных братьев сразу же бросают под танки. После явного поражения от Хорхе Масвидаля он выходит на бой с оппонентом из топ-5, идущим на победной серии, британцем Леоном Эдвардсом, который может стать следующим претендентом на титул в полусреднем весе. Эдвардс тоже давно не дрался, так как его широко разрекламированный бой с Хамзатом Чимаевым дважды срывался из-за коронавируса у каждого из бойцов.

Наконец, одним из самых ярких боёв андеркарта станет поединок непобеждённого российского полулегковеса Мовсара Евлоева, который по праву считается лучшим ингушским бойцом в истории ММА. Испытание у экс-чемпиона М-1 предстоит непростое. Канадец Хаким Давуду идёт на победной серии из пяти матчей, а в последнем поединке взял верх над россиянином чеченского происхождения Зубайрой Тухуговым, который ещё и вышел на поединок с двухкилограммовым перевесом. Евлоев считается фаворитом, и в случае успеха должен закрепиться в топ-15 полулёгкого дивизиона.