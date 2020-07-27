Бразильский боец Фабрисиу Вердум 10 лет назад развенчал миф о непобедимом русском Фёдоре Емельяненко, заставив его сдаться за 69 секунд. Сейчас бразилец реабилитировался за два поражения от российских бойцов, но не станет подписывать новый контракт с UFC ради реванша с Фёдором Емельяненко в Bellator. Их бой может пройти в 2021 году в России и стать финальной точкой в карьере обоих спортсменов.

Свержение Императора

Фёдор Емельяненко на протяжении семи лет с момента победы в 2003 году над Антониу Родригу Ногейрой оставался лучшим тяжеловесом мира, одолевая сильнейших на тот момент тяжеловесов японской лиги PRIDE. После её закрытия в 2007 году фанаты мечтали увидеть Последнего Императора в UFC, однако он предпочёл совместные турниры своей промоутерской компании М-1 с лигами Affiction и Strikeforce. Последней, к слову, руководил нынешний президент Bellator и друг Фёдора Скотт Кокер.

Второй бой в Strikeforce с Фабрисиу Вердумом должен был открыть для Емельяненко путь к чемпионскому титулу, принадлежавшему голландцу Алистару Овериму. Россиянин был безоговорочным фаворитом, так как последние три поединка с топовыми соперниками завершил, разбив их в стойке, где и Вердум не казался ему конкурентом. Уже в первом размене Фёдор опрокинул визави на настил и бросился его добивать, однако это оказалось тактической хитростью бразильца. Заманив соперника на настил, он накинул ему на шею треугольник.

Федор Емельяненко AP Photo/Jeff Chiu/ТАСС

Фёдор неоднократно защищался от этого приёма, но в условиях клетки, где он дрался всего второй раз в жизни, ускользнуть было гораздо сложнее. В итоге он постучал в знак сдачи в начале второй минуты боя, когда находился на грани «отключки». Вердум вскоре победил и другого великого чемпиона Кейна Веласкеса, оставив своё имя в истории ММА на века, а Фёдор после этого поражения потерпел ещё два — от Антониу Силвы и Дэна Хендерсона — и никогда не стал прежним.

Вызов Вердума

Несмотря на два поражения подряд от россиян Александра Волкова и Алексея Олейника, Вердум сохранил 14-ю строчку рейтинга UFC и в случае успеха в бою с экс-претендентом на титул в полутяжёлом весе шведом Александром Густафссоном имел все шансы, чтобы остаться на лидирующих позициях в промоушене. Однако после уверенной победы в первом раунде с помощью коронного болевого на руку бразилец не стал продлевать контракт с UFC и признался, что мечтает о реванше с Фёдором Емельяненко.

Я хочу снова подраться с Фёдором, к которому отношусь с большим уважением. Хочу дать ему шанс отыграться за 2010 год. Десять лет спустя все хотят увидеть продолжение. По-моему, он лучший в мире и достоин этого, — заявил Вердум после победы над Густафссоном.

Фабрисиу Вердум Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фёдор, в свою очередь, на протяжении последних десяти лет заявлял об интересе к реваншу с бразильцем, однако контракт того с UFC препятствовал проведению этого поединка. Сейчас эпидемия коронавируса прервала его прощальный тур, в котором бой с Вердумом может стать вишенкой на торте и финальной главой в блистательной карьере обеих легенд смешанных единоборств.

Лучший хедлайнер для дебюта в России

В прошедшие выходные Bellator также возобновил свою деятельность очередным турниром, однако пока остаются проблемы с перемещением бойцов и проведением мероприятий со зрителями. В 2021 году, когда коронавирус должен пойти на спад, либо же появятся действенные вакцины, зрители вернутся на большие арены. Bellator давно рассматривал возможность прихода в Россию вслед за UFC и проведения грандиозного прощального турнира для Емельяненко. Вердум — идеальный соперник для этой встречи, в которой у Фёдора будут ощутимые шансы на успех, ведь он уже не повторит той роковой ошибки.

Соперники также будут находиться в одной возрастной категории, так как Вердум всего на год моложе россиянина. Помимо двух легенд, кард можно наполнить учениками Емельяненко, добившимися серьёзных успехов в Bellator. Так, Вадим Немков и Анатолий Токов стали реальными претендентами на завоевание поясов в полутяжёлом и среднем весе соответственно, а турнир с участием Емельяненко способен перебить все предыдущие шоу UFC в России, наполненные в основном бойцами средней руки.

Федор Емельяненко fedorteam_mma/instagram.com

Вердум, неоднократно выступавший амбассадором клуба «Ахмат», с радостью приедет в Россию в очередной раз, так что дело теперь за Скоттом Кокером. Готов ли он в условиях коронавирусной неопределённости и отсутствия доходов от продажи билетов рискнуть и сделать ставку на бой будущего, подписав Вердума на более выгодных условиях, чем ему сейчас готовы предложить UFC.