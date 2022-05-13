Рефери Калинкин: судьи адекватно оценили победу Бивола над Альваресом

Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса / Фото ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

Российский рефери Александр Калинкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что судьи поединка Дмитрий Бивола и Сауля Альвареса выставили адекватные оценки по раундам. Самый опытный член судейской коллегии России согласился с официальным вердиктом встречи россиянина с мексиканцем.

В связи с тем, что в России не было официальной трансляции на телевидении, мне пришлось смотреть поединок по интернету, а там качество картинки не всегда позволяло полностью и правильно оценить бой. Если обобщить картину, я считаю, что судьи выставили адекватные оценки, которые соответствуют тому, что происходило на ринге. Счёт 115:113 отображает расклад сил в бое, — рассказал Калинкин.

Специалист также добавил, что поединок был «лёгким для работы рефери в ринге».

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.