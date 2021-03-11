Расстроенный Усик: почему украинца все игнорируют в тяжёлом весе

То, что украинскому боксёру Александру Усику будет очень непросто в тяжёлом весе, несмотря на абсолютное доминирование в категории ниже, было понятно и раньше. В тяжах есть свои звёзды с мировым именем, это не очень-то гостеприимный дивизион. Новичкам здесь не рады, шансов им почти не дают, особенно если боксёры не из Англии и Штатов или не говорят по-английски. Сейчас Усик столкнулся с этой несправедливостью, о чём рассказал его менеджер Александр Красюк.

Как известно, Усик ударно стартовал в тяжах, победил Тони Беллью, Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на мировой титул по версии WBO. Бой с Энтони Джошуа — это то, что должно было бы случиться уже этой весной, но пока титульный поединок так же далёк от украинца, как он был и до дебюта в тяжах — о нём даже речи не идёт. Более того, нет никакого продвижения по вопросу проведения боя Александра с Джо Джойсом, которого выбрали как промежуточного соперника. Усик остаётся без оппонента и понимания, что с ним будет дальше, что не может его не раздражать. И уж точно это нервирует его менеджера.

Если Джошуа и Тайсон Фьюри не собираются драться в этом году, то Энтони должен провести обязательную защиту титула против Усика либо оставить пояс вакантным. В WBO должны проявить жёсткость и принять волевое решение — санкционировать бой Джошуа и Усика. Это было бы торжеством справедливости. В противном случае бокс продолжит терять популярность из-за нечестной и предвзятой политики, — сказал Красюк Sky Sports.

Поединок Усика пока не был назначен из-за планов промоутера Эдди Хирна организовать мегабой между Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Говорят, что намечаются даже два поединка между ними в 2021 году, что было бы действительно событием на века. Но уже давно по этому поводу не было никакой информации, так что Усику и всем остальным приходится просто ждать. Чтобы не сидеть без дела, украинцу предложили провести бой с британским олимпийцем Джо Джойсом, но и с ним договориться пока не получилось.

Александр Усик Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр пока не может ни к чему готовиться, так как нет никакого понимания происходящего, — продолжает Красюк. — Саша в порядке, поддерживает себя в форме и ждёт официального объявления WBO. Он готов драться с тем, кого назначат. Но мои последние переговоры насчёт Джойса были ещё в середине января, я общался с промоутером Джорджем Уорреном, и с тех пор мы никак не продвинулись.

По словам Красюка, проблема заключается в том, что WBO не санкционировала никаких переговоров, так как бой Усика с Джойсом официально не подтверждён. Разногласия могут быть из-за гонораров, так как Александр за последние три боя получил в разы больше Джо. Если гонорары обоих боксёров взять за 100%, то соотношение, по словам Красюка, будет 93% на 7% в пользу его подопечного. По правилам WBO, это соотношение не может быть выше 80% на 20%. И это делает переговоры очень сложными.

В команде Джойса слова Красюка опровергли, назвав их смешными. Они не спорили, что британец получает намного меньше украинца, но это, по их мнению, не может стать преградой для проведения поединка. В вопросе денег всегда можно найти компромисс и сделать так, чтобы обе стороны остались довольны, даже если соотношение будет 80% на 20%.

В любом случае ситуация, в которой оказался Усик, не самая приятная. Драться с ним не выгодно никому: Джошуа — из-за возможности провести в разы более громкий и денежный бой с Фьюри, Джойсу — из-за почти 100-процентного шанса проиграть впервые в жизни, не заработав при этом нормальных денег. Усика просто «маринуют» и заставляют ждать у моря погоды. Несмотря на то что он великий чемпион и очень заслуженный боец, ему приходится просто ждать, пока наверху (Хирн, Джошуа, Фьюри и WBO) что-то решат.

Вероятно, Усику с Красюком придётся искать другие варианты, а именно — идти по линии WBA. Полноценным титулом там тоже владеет Джошуа, но есть так называемые временные и регулярные чемпионы, у которых забрать пояс намного легче. Тревор Брайан и Роберт Хелениус — не те люди, которые способны остановить Александра, но они могли бы отлично его протестировать. Особенно Брайан. Скоро что-то решится, терпение у Усика не резиновое, как и у его менеджера.