Раджаб Бутаев завоевал пояс чемпиона мира по боксу

Российский боксёр Раджаб Бутаев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, победив американца Джеймела Джеймса.

Поединок прошёл 30 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился техническим нокаутом в девятом раунде. Рефери решил остановить бой после очередной атаки россиянина.

В активе 28-летнего Бутаева теперь 14 побед (11 из них нокаутом), и один бой был признан несостоявшимся.

26 октября убивший медведя боксёр Илья Медведев вышел из комы. Он является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров. Также был победителем чемпионата вооружённых сил 2019 года в весовой категории до 64 кг.