Пётр Ян рассказал, о чём говорил с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/65dc4e5e-36ca-11eb-9e07-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился подробностями беседы с обладателем пояса UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Встреча россиян состоялась на первом турнире промоушена Хабиба EFC 30 (Eagle Fighting Championship), прошедшем в Москве.

О чём мы говорили? Больше о личном. Поздравили друг друга и поинтересовались, как дела, — цитирует Яна Sport24.

Боец добавил, что был рад возможности побывать на турнире и поддержать земляков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер официального претендента на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго назвал возможные даты поединка с россиянином Петром Яном, который был назначен на 12 декабря, а затем перенесён по просьбе чемпиона. По его словам, рассматриваются 13 и 20 февраля.