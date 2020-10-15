Пётр Ян проведёт первую защиту титула чемпиона UFC 12 декабря

https://static.news.ru/photo/2abdd722-0ec3-11eb-8364-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: petr_yan/instagram.com

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян узнал дату своей первой защиты титула против американца Алджемейна Стерлинга.

Как сообщает Yahoo Sports, их бой станет соглавным событием на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) 256 в Лас-Вегасе. В главном бою турнира титул чемпионки в полулёгком весе оспорят бразильянка Аманда Нуньес и австралийка Меган Анерсон.

Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC 11 июля, победив бразильца Жозе Алду техническим нокаутом в четвёртом раунде. Стерлинг стал официальным претендентом после победы над Кори Сэндхагеном.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов сравнил своё противостояние с Конором Макгрегором с величайшим боем в истории бокса между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.