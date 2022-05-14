Пулев перевесил Ковалёва перед боем Боксёры Ковалёв и Пулев уместились в лимит первого тяжёлого веса перед боем

Тервел Пулев / Фото shutterstock.com

Российский боксёр Сергей Ковалёв и болгарин Тервел Пулев прошли официальную процедуру взвешивания. YouTube-канал FightHype.com опубликовал видео с церемонии, которая состоялась перед боем.

Бывший обладатель титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе показал на весах ровно 89 кг, а его оппонент из Болгарии — 89,6 кг. Таким образом, оба боксёра уместились в лимит первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).

Для 39-летнего Ковалёва предстоящий поединок будет дебютом в этом дивизионе. Поединок пройдёт 14 мая на арене Forum в американском Инглвуде.

На счету Ковалёва 34 победы, четыре поражения и одна ничья. Он не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. 39-летний Пулев выиграл все 16 боёв на профессиональном ринге.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Орзубек Назаров оценил шансы Ковалёва в поединке с Пулевым. По мнению легенды киргизского бокса, россиянин одержит победу над соперником.