Приём против Лома: юнец из США сверг украинца с трона

Поражение Василия Ломаченко когда-то должно было произойти, и вот этот момент настал. Он наступил раньше, чем можно было предположить: Теофимо Лопес вопреки всем прогнозам остановил доминирующего короля лёгких весов, но сделал это не так очевидно, как посчитали судьи. Их решение — повод для возмущений. Как это произошло — в материале NEWS.ru.

Бои Ломаченко — то немногое в боксе, что вызывает ощущение праздника. Всё-таки Василий — не просто чемпион мира, он ещё и самый зрелищный боксёр из всех, украинец, который говорит по-русски, за него болеют на всём постсоветском пространстве.

Бой с Теофимо Лопесом ожидали с огромным интересом по двум причинам. Во-первых, все просто соскучились по Ломаченко, он 14 месяцев не выходил на ринг. Главная причина такого простоя — пандемия. Во-вторых, Лопес — такой соперник, что ощущение возможного подвоха не покидало ни разу. Всё-таки он на девять лет моложе Василия (23 и 32 года), уже является чемпионом мира и обладает таким ударом, что любой рискует оказаться в нокауте.

В подвох верить не хотелось, но он произошёл. Ломаченко был явно переигран на ринге, чего с ним не случалось за всю профессиональную карьеру. Единственное поражение — от Орландо Салидо в 2014 году — было спорным, где-то даже скандальным, а тут всё очевидно. Василий не выглядел лучше соперника, он был вторым номером в бою, а не первым. Но судейское решение — всё равно повод для споров.

Бой начался как обычно с пристрелки. Ломаченко в первых двух раундах был пассивен, и это нормально. Но потом, когда пришло время просыпаться, он не сделал этого. Лопес хотя и действовал однообразно, был намного активнее и напористее Василия, и длилось это раунда так до восьмого. Первые семь раундов — в целом в одну калитку в пользу Лопеса.

Что-то здесь всё-таки не так, потому что Лопес не показывал на ринге ничего особенного, он выкидывал простые комбинации, Ломаченко справлялся с такими боксёрами не раз, но здесь он был явно не в себе. Таким пассивным чемпиона давно не приходилось видеть. Только в восьмом раунде Вася сделал выводы, что проигрывает, взвинтил темп и начал забирать эпизоды.

teofimolopez/instagram.com

Девятый, десятый и 11-й раунды тоже можно отдать Василию, но 12-й, к сожалению, снова остался за Лопесом. А из первых семи раундов украинцу при всём желании можно было отдать максимум какой-нибудь один. Например — третий. Он действительно был сам не свой. Не хочется умалять заслуг Лопеса, но Ломаченко не был тем боксёром, которого обожали во всём мире, он не двигался так же быстро, как обычно, не делал «Ломаченко мувс» — фирменных движений с забеганиями за спину и ударами под неожиданными углами, он был предсказуемым и медленным. То ли дело в пандемии, то ли в возрасте (хотя в 32 года ещё рано на пенсию), то ли в каких-то других моментах, о которых сам Василий скоро обязательно расскажет.

Перед оглашением судейского решения не было сомнений, что Ломаченко проиграл. Интрига была только в том, с каким счётом. Вердикт 116:112 выглядел адекватно, и его вынес один из судей. А два других оказались более безжалостными по отношению к чемпиону. 117:111 ещё как-то можно понять, но 119:109 — это скандал и позор. Нельзя отдавать всё в одну сторону — это пахнет дисквалификацией. Вспомнилась Аделаида Бёрд — судья, насчитавшая 118:110 в первом бою Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Там Геннадий, по мнению очень многих экспертов, вообще выиграл бой. Один рефери отдал ему 115:113, другой — ничью, а Аделаида — вот этот странный счёт в пользу Канело, как будто смотрела какой-то другой поединок. Поэтому сегодняшние 119:109 — это тоже из другой схватки.

Но это не отменяет того, что Ломаченко проиграл, его свергли, он больше не чемпион, и ему предстоит как-то возвращаться. Возможно, опускаться в весе. Не хочется говорить, что его время ушло, это не должно быть так, но выводы делать придётся. У провала всегда есть причины, и Анатолию — отцу и тренеру Василия — нужно будет разобраться в них вместе с сыном.