Президент UFC извинился за потасовку с супругой в ночном клубе Глава UFC Уайт и его супруга объяснили причину публичных взаимных пощёчин

Фото: t.me/dana_white

Дэйна Уйат с супругой Энн Уайт

Президент UFC Дэйна Уйат извинился перед общественностью за инцидент, произошедший в новогоднюю ночь в ночном клубе. Во время вечеринки он получил пощечину от своей супруги и ударил её в ответ. Ситуация попала на видео и была опубликована порталом TMZ.

Вы слышали, как я годами говорил, что у парня никогда не может быть оправдания для того, чтобы ударить женщину, и вот сейчас я снова говорю об этом, — сказал боец.

Глава UFC и его супруга Энн Уайт проводили вечер с друзьями. Они находились в VIP-зоне над танцполом, и когда Дэйна наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощечину. Дэйна тут же ударил в ответ, прежде чем друзья разняли пару.

Супруги женаты уже 26 лет. Пара уже обсудила инцидент с тремя своими детьми. Энн убедила публику, что ранее супруг никогда не поднимал на нее руку.

Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были сильно пьяны. и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей, — заявила в свою очередь Энн.

В декабре глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Дэйне Уайту с требованием отдать пояс чемпиона UFC россиянину Магомеду Анкалаеву. Последний провел поединок с бойцом из Польши Яном Блаховичем. Их бой завершился ничьей, с чем оказался не согласен Кадыров.