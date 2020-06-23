Претендент на титул UFC призвал вычеркнуть Макгрегора из рейтингов

Претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship бразилец Гилберт Бёрнс призвал удалить экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в связи с завершением карьеры.
Сехудо завершил карьеру, и они очень быстро убрали его из рейтингов. Сделайте то же самое и с Конором, — написал боец в Twitter.
Конор Макгрегор недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, мотивируя это отсутствием привлекательных предложений. Бёрнс 11 июля сразится за титул UFC в полусреднем весе с нигерийцем Камару Усманом.
Cejudo retired they took him out of the rankings very quickly letâs do it with Connor as well!