Претендент на титул UFC призвал вычеркнуть Макгрегора из рейтингов

Конор Макгрегор недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, мотивируя это отсутствием привлекательных предложений. Бёрнс 11 июля сразится за титул UFC в полусреднем весе с нигерийцем Камару Усманом.

Cejudo retired they took him out of the rankings very quickly let’s do it with Connor as well!