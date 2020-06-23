Единоборства

Претендент на титул UFC призвал вычеркнуть Макгрегора из рейтингов

10:42, 23 июня 2020 16
Гилберт Бёрнс Гилберт Бёрнс Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship бразилец Гилберт Бёрнс призвал удалить экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в связи с завершением карьеры.

Сехудо завершил карьеру, и они очень быстро убрали его из рейтингов. Сделайте то же самое и с Конором, — написал боец в Twitter.

Конор Макгрегор недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, мотивируя это отсутствием привлекательных предложений. Бёрнс 11 июля сразится за титул UFC в полусреднем весе с нигерийцем Камару Усманом.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что осенью намерен защищать чемпионский титул в бою против Джастина Гейтжи.

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