16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Поветкин показал, как готовится к реваншу с Уайтом

14:03, 16 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин показал фрагменты подготовки к реваншу с британцем Диллианом Уайтом. Видео было опубликовано на YouTube-канале «РЕН ТВ. Новости».

Поветкин показал журналистам несколько комбинаций, в том числе и ту, которой отправил Уайта в нокаут в первом бою.

Реванш британца и россиянина запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

10 марта NEWS.ru писал об условии, которое может заставить Уайта провести бой с Поветкиным в России.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео