Поветкин показал, как готовится к реваншу с Уайтом

https://static.news.ru/photo/b31af22e-8648-11eb-aed3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин показал фрагменты подготовки к реваншу с британцем Диллианом Уайтом. Видео было опубликовано на YouTube-канале «РЕН ТВ. Новости».

Поветкин показал журналистам несколько комбинаций, в том числе и ту, которой отправил Уайта в нокаут в первом бою.

Реванш британца и россиянина запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

10 марта NEWS.ru писал об условии, которое может заставить Уайта провести бой с Поветкиным в России.