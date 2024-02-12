Поветкин назвал бой, ради которого вернулся бы на ринг Боксер Поветкин заявил, что вернулся бы на ринг ради поединка с Уайтом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Поветкин

Российский боксер, олимпийский чемпион и экс-чемпион мира Александр Поветкин в интервью NEWS.ru на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге сообщил, что вернулся бы на ринг ради поединка с британским спортсменом Диллианом Уайтом. 44-летний Поветкин не выступал с 2021 года.

Есть такой бой. Я бы с радостью отбоксировал с Диллианом Уайтом в третий раз. Я прошлый бой ему проиграл, поэтому меня это мотивирует. Вот от такого предложения я бы не отказался! — сказал спортсмен.

Боксер добавил, что у него были предложения и раньше, но он их отклонил, так как вернуться на ринг ему не позволяло здоровье. Также Поветкин назвал победу, которой он гордится больше всего.

Наверное, это бой с Уайтом. Вот этим нокаутом я горжусь больше всего. И хотел бы еще раз его нокаутировать, — заявил он.

В марте 2021 года Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвертом раунде и с тех пор не выходил на ринг. За полгода до этого он нокаутировал британца в пятом раунде, отправив его на настил ринга правым апперкотом. В общей сложности Поветкин провел 40 боев, одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью.