Порье назвал условие для ещё одного боя с Макгрегором
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:57, 11 июля 2021
Фото: INPHO/Tom Hogan/Global Look Press
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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье назвал условие для четвёртого боя с Конором Макгрегором, передаёт ESPN.
Конору нужно сначала подраться с кем-то, чтобы получить бой со мной за титул. Послушайте, у него статистика в лёгком весе 1-3 или 1-4. Нельзя давать ему титульник вот так сразу только потому, что он звезда, — сказал Порье.
Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победу одержал Порье. Он стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.
В соглавном бою вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе бразильский полусредневес Гилберт Бёрнс победил по очкам американца Стивена Томпсона.