Порье назвал условие для ещё одного боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье назвал условие для четвёртого боя с Конором Макгрегором, передаёт ESPN.

Конору нужно сначала подраться с кем-то, чтобы получить бой со мной за титул. Послушайте, у него статистика в лёгком весе 1-3 или 1-4. Нельзя давать ему титульник вот так сразу только потому, что он звезда, — сказал Порье.

Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победу одержал Порье. Он стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе бразильский полусредневес Гилберт Бёрнс победил по очкам американца Стивена Томпсона.