«Покойся с миром, величайший»: умер легендарный Марвин Хаглер

Утром в воскресенье, 14 марта, стало известно о смерти спортсмена, чьё имя в 1980-е знал каждый. Не стало Марвина Хаглера, одного из величайших боксёров всех времён и, возможно, лучшего средневеса в истории. Ему было 66 лет. Вспомним, кем был Хаглер на ринге и за его пределами.

О смерти чемпиона сообщила его жена Кей Хаглер на странице фан-клуба боксёра в Facebook.

Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своём доме в Нью-Гэмпшире (США), — написала она и попросила пользователей уважать частную жизнь семьи в столь трудный час.

Причина смерти не сообщается, но по информации TMZ, незадолго до смерти Хаглера госпитализировали из-за появившихся болей в груди и затруднённого дыхания. Точная причина станет известна после вскрытия. Пока можно предположить, что если речь идёт о боли в груди, то это мог быть сердечный приступ.

На смерть Хаглера отреагировал его коллега и наследник чемпионских традиций в среднем весе — Геннадий Головкин.

Покойся с миром, Легенда и величайший чемпион в среднем весе, — написал он в Twitter.

Rest In Peace Legend and the greatest middleweight champion pic.twitter.com/I0M2pjbMbh — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) March 14, 2021

Геннадий — не первый, кто считает Хаглера величайшим средневесом и одним из лучших боксёров своего времени. Журнал Boxing Illustrated назвал его лучшим бойцом десятилетия (1980-е). Журнал The Ring дважды признавал его боксёром года (1983, 1985), а в 2002 году поставил на 17-е место в списке лучших боксёров последних 80 лет. В 1993-м Марвин был введён в Международный зал боксёрской славы.

Исторически средний вес не был настолько медийным и популярным, как тяжёлый, поэтому имя Хаглера не так широко известно за пределами боксёрской общественности, как имя Майка Тайсона или Эвандера Холифилда. Но если говорить исключительно о качестве бокса и успехах на ринге, то Марвин ничуть не уступает этим двоим.

Перед тем как выйти на чемпионский уровень, Марвину пришлось пройти гигантский путь — провести аж 49 боёв (46 побед, два поражения и одна ничья). Всех, кого он не смог победить с первого раза, потом побеждал в реванше. Кому-то дают титульный шанс уже после десятка поединков, как тому же Холифилду, а в наше время есть боксёры, сражающиеся за титул уже во втором бое, как Василий Ломаченко.

Хаглеру не сильно повезло с промоутером, его дела вели не самые успешные люди, а как только он перешёл к Бобу Аруму, то почти сразу стал чемпионом мира. В сентябре 1981 года он нокаутировал британца Алана Минтера и забрал у него пояса WBC, WBA и The Ring, что на тот момент означало статус абсолютного чемпиона мира.

После этого он на протяжении шести с половиной лет удерживал все титулы, что до сих пор является рекордом. Геннадий Головкин это достижение повторил, но лишь отчасти: он тоже владел тремя поясами около семи лет, но в его время это уже не означало абсолютного чемпионства, ведь пояса WBO у Геннадия никогда не было.

Стиль Хаглера был настолько убийственным (90% побед — нокаутами), что его избегали все. Сложилась уникальная ситуация: абсолютный чемпион мира вынужден сам искать себе оппонентов, так как желающих выйти на него просто не было. В итоге Хаглер получил ещё один статус, неофициальный: самый избегаемый боксёр за всю историю.

Единственным человеком, кто победил его, был другой легендарный чемпион Шугар Рэй Леонард, уничтожавший всех в первом среднем весе. Бой прошёл в 1987 году, когда Марвину было 33 года. Хаглер считался явным фаворитом, но проиграл в равном бою раздельным решением судей. После этого он на ринг не возвращался и отклонил предложение Леонарда о реванше три года спустя. В тот момент Марвин уже завершил свой спортивный путь и уехал жить в Италию.

Там он сделал неплохую актёрскую карьеру, снялся в боевиках «Индио» и «Индио 2», где сыграл морского пехотинца. В свободное время он подрабатывал боксёрским экспертом на британском телевидении. Последние годы Хаглера не были наполнены медийной активностью, он проводил время с семьёй вдали от камер. Лучший боксёр своей эпохи жил тихо и так же тихо и неожиданно ушёл. Фанаты бокса, особенно те, кто видел его бои в 1980-е, не забудут его никогда.