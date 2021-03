«Покойся с миром, величайший»: умер легендарный Марвин Хаглер

О смерти чемпиона сообщила его жена Кей Хаглер на странице фан-клуба боксёра в Facebook.

Причина смерти не сообщается, но по информации TMZ, незадолго до смерти Хаглера госпитализировали из-за появившихся болей в груди и затруднённого дыхания. Точная причина станет известна после вскрытия. Пока можно предположить, что если речь идёт о боли в груди, то это мог быть сердечный приступ.

На смерть Хаглера отреагировал его коллега и наследник чемпионских традиций в среднем весе — Геннадий Головкин.