Петров пост: недооценка соперника дорого обойдётся русскому чемпиону

После серии откровенно проходных турниров и слабого номерного ивента UFC в предстоящий уик-энд порадует нас настоящим блокбастером. Единственный после ухода Хабиба Нурмагомедова действующий чемпион организации из России Пётр Ян проведёт первую защиту титула против опасного темнокожего борца Алджемейна Стерлинга, а ещё двое россиян — Ислам Махачев и Аскар Аскаров — сделают очередные шаги навстречу титулу. Ещё два боя за пояс станут главными событиями турнира. Исраэль Адесанья попытается завоевать второй титул в полутяжёлом весе, а Аманда Нуньес проведёт защиту против спортсменки, в которую вряд ли верят даже в её собственной семье.

Титульный бой в легчайшем весе. Пётр Ян — Алджемейн Стерлинг. Шансы 50% на 50%

Читая отзывы бойцов о предстоящем поединке, замечаешь, что большинство россиян считают фаворитом Яна, а американцы — Стерлинга. Шансы соперников действительно равны, с учётом того, что оба они молоды, находятся на подъёме и представляют разные направления: ударную технику и борьбу. Однако Стерлинг дрался на своём пути со многими ударниками, в то время как у Петра ещё не было визави с борьбой такого класса.

Хочется верить, что сам он отлично понимает угрозу, а слова бравады о лёгкой победе — лишь стремление продать побольше билетов, в то время как месяцы тренировок в Дагестане позволили россиянину хорошенько прокачать борьбу. Однако даже целенаправленная подготовка не даст результата против человека, который занимался этим всю жизнь, что показывали, в частности, бои Хабиба Нурмагомедова против ударников, целенаправленно изучавших его борьбу.

Стерлинг будет очень опасен в первых трёх раундах, когда ему наверняка удастся затащить на землю Яна, а шансы Петра возрастут ближе к концу боя, когда он может оказаться свежее и агрессивнее. И всё же при близких шансах американец — теневой фаворит, а уровень его борьбы действительно недооценивают многие эксперты. Яну на нынешней стадии карьеры будет с ним тяжелее, чем с Магомедом Магомедовым во время их первого боя в АСА, но в случае успеха тем ценнее будет победа, которая обеспечит Петру настоящую чемпионскую легитимность. Завоевание пояса в бою с постаревшим Жозе Алду позволяет ему считаться пока лишь одним из лучших в, вероятно, самом конкурентном дивизионе UFC.

Титульный бой в полутяжёлом весе. Ян Блахович — Исраэль Адесанья. Шансы 30% на 70%

Поляка в своё время тоже сильно недооценивали и не рассматривали как претендента на титул. Победа над Домиником Рейесом посрамила скептиков, однако наличие такого чемпиона показывает лишь слабость дивизиона после ухода Джона Джонса. Тот же обладатель титула Bellator Вадим Немков мог бы бороться и за пояс UFC. В своё время в такой же ситуации оказался средний вес, где на место сошедшего с Олимпа Андерсона Силвы в какой-то момент пришёл крепкий и уже не очень молодой парень из топ-5 Майкл Биспинг. Потом его благополучно «скормили» вернувшемуся за вторым поясом Жоржу Сен-Пьеру. Сейчас история повторяется, только в полутяжи пришёл уже новый долгоиграющий король среднего веса — Исраэль Адесанья, который также вряд ли надолго задержится в дивизионе.

Единственный тип бойца, который сейчас опасен для нигерийца, — это крепкий и выносливый «борцуха» (старина Йоэль Ромеро, уже не способный держать высокий темп, не в счёт). Среди топов полутяжёлого веса таким может стать разве что россиянин Магомед Анкалаев, хотя в бою с Никитой Крыловым от него ждали большего. Блахович — это типичный «мастер на все руки», который хорош в борьбе только против парней со слабой защитой от тейкдаунов, а в стойке совершенно не опасен для элитного кикбоксера Адесаньи. Интрига лишь в том, насколько поляку поможет преимущество в габаритах и хватит ли ударной мощи Исраэлю, чтобы уронить элитного полутяжа, который в день боя будет весить под сотню.

Титульный бой в полулёгком весе. Аманда Нуньес — Меган Андерсон. Шансы 90% на 10%

Аманда Нуньес Hans Gutknecht/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Если бы руководство UFC было реально заинтересовано в развитии этого женского дивизиона, оно бы постаралось собрать всех топов под его знамёнами: не отпустили бы Крис Сайборг, переманили бы Джулию Бадд и уж точно поборолись бы за привлечение в октагон самых физически сильных и мастеровитых в своём деле крупных девушек, олимпийскую чемпионку по дзюдо Кейлу Харрисон и по боксу — Кларессу Шилдс. Однако пока весовая категория существует лишь как повод для содержания второго пояса Аманды Нуньес, а для свидания с бразильянкой претенденткам достаточно и пары побед над невнятными соперницами. Австралийка Меган Андерсон высокая, но абсолютно предсказуемая спортсменка, проигравшая все свои поединки с более-менее подготовленными визави. Вопрос лишь в том, сможет ли Нуньес отправить её в первый в карьере нокаут.

Бой в лёгком весе. Ислам Махачев — Дрю Добер. Шансы 75% на 25%

Наследник Хабиба Нурмагомедова больше года ждал топового соперника и, возможно, лелеял надежды поучаствовать в чемпионской гонке за пояс старшего товарища, однако получил не пойми кого. Дрю Добер даже не входит в топ-15 в лёгком весе, и хотя последние три боя выиграл нокаутами, уровень его оппозиции оставлял желать лучшего. Скорее этот поединок интересен американцу, имеющему возможность пробиться в топ-15, чем россиянину, который соперников такого уровня побил уже с полдюжины. С учётом пробелов Добера в борьбе и поражений приёмами не самым именитым соперникам, Махачев должен легко разобраться с ним за счёт переводов в партер. Однако если россиянин рассчитывает в следующем поединке получить вызов своей жизни, сделать это надо максимально убедительно и желательно досрочно, чем Ислам крайне редко радует своих фанатов.

Бой в наилегчайшем весе. Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров. Шансы 50% на 50%

Джозефа Бенавидеса даже немного жаль. Пожалуй, лишь Юрайя Фейбер получал такое количество титульных боёв, но так и не использовал шанс стать чемпионом UFC. С другой стороны, Фейбер был лучшим в своём весе и заработал легендарный статус во времена лиги WEC, где дрались сильнейшие представители лёгких весов до её захвата UFC. После двух поражений кряду от Дейвесона Фигейреду Бенавидесу уготована незавидная доля гейткипера, но он ещё достаточно крепок, чтобы продолжать выкашивать оппозицию. Непобеждённый боец с нарушениями слуха Аскар Аскаров в случае успеха наверняка получит титульный бой с победителем поединка Фигейреду и Брэндона Морено, с которым у него была ничья. Однако справиться с Бенавидесом в стойке ему будет непросто, а потому акцент надо делать на коронную борьбу. Но хватит ли дагестанцу физической мощи и скорости против сдающего позиции ветерана?