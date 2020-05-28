Президент Ultimate Fighing Championship Дэйна Уайт официально объявил, что организация занимается организацией поединка за вакантный пояс UFC в наилегчайшем весе между Жозе Алду и Петром Яном. Россиянин получает отличную возможность к поясу UFC добавить скальп лучшего полулегковеса в истории, а их бой может украсить первый грандиозный турнир на «бойцовском острове» в океане, который откроется уже в июле.

Мои люди, возможно, убьют меня за это. Сехудо закончил карьеру, поэтому мы прямо сейчас обсуждаем бой Петра Яна и Жозе Алду за вакантный титул. У нас пока нет даты или места для боя, но мы над этим сейчас работаем, — заявил Уайт в интервью ESPN.

"My people are probably going to kill me for this one..." @danawhite spilled the beans on trying to put together @PetrYanUFC vs. @josealdojunior for the vacant UFC bantamweight title (via @SportsCenter ) pic.twitter.com/AIcd3lLIlD — ESPN MMA (@espnmma) May 27, 2020

Легенда, уничтоженная Макгрегором

Изначально Жозе Алду, являющийся сейчас желанной мишенью для многих восходящих звёзд ММА, должен был драться за пояс с Генри Сехудо в его, как оказалось, прощальном бою, но из-за пандемии коронавируса он не смог вылететь из Бразилии в США и был заменён на Доминика Круса. Свой единственный бой в легчайшем весе Алду проиграл соотечественнику Марлону Мораэсу, но UFC, как и большинство фанатов, считает его победителем этого близкого поединка.

Алду был признан лучшим в истории полулёгкого веса бойцом по версиям многих изданий. Его эпоха началась, когда этого дивизиона ещё не было в UFC, а он сам нокаутировал обладателя титула WEC (лига, специализировавшаяся на боях лёгких весов, в последствии поглощённая UFC) Майка Брауна. В общей сложности его царствование растянулось на шесть лет. За это время бразилец девять раз защищал титулы WEC, а затем и UFC и выкосил весь дивизион, однако с каждым разом ему было всё сложнее доказывать своё превосходство, так как травмы накапливались, соперники с развитием весогонки становились всё крупнее, а главный козырь чемпиона — скорость — начал уходить. Сложилась так, что криптонитом для бразильца стал Конор Макгрегор, в первом же размене вырубивший легенду за 13 секунд.

С тех пор Алду проигрывал только будущим чемпионам Максу Холлоуэю и Алексу Волкановски, а в прошлом году решил перейти в легчайший дивизион. Сейчас это, безусловно, крепкий боец из топ-10, что он доказывал досрочными победами над Джереми Стивенсом и Ренато Мойкану. Но в бою со стремительно ворвавшимся в элиту UFC Петром Яном у бразильца шансов немного. Ян — схожий по стилю боец, при этом моложе, быстрее, лучше подготовлен физически и способен словно бульдозер переехать ветерана и не почувствовать, как он сделал это с другой живой легендой — Юрайей Фейбером.

Жозе Алду Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сорванная подготовка бразильца

Дебют Алду в новом дивизионе состоялся в декабре прошлого года. В упорном и равном поединке с экс-претендентом на титул Мораэсом Жозе отдал инициативу, старался действовать на контратаках и был точнее и в третьем раунде, и на протяжении всего боя. Однако двое из трёх судей отдали победу Мораэсу, а Алду счёл это поражение ограблением. Мнение экс-чемпиона разделили и матчмейкеры UFC, решившие именно его, а не Мораэса выводить на титульный бой.

В отличие от соотечественников Фабрисиу Вердума и Аманды Нуньес, которые давно живут и тренируются в США, Алду последние годы готовится на родине в ставшем знаменитым лагере Nova Uniao. Майский разгар пандемии сильно ударил по Бразилии, а среди сотен тысяч заразившихся коронавирусом оказался и главный тренер команды Андре Педернейрас, который хоть и легко переносит болезнь, но был вынужден уйти на карантин. Для Алду это уже второй сбой в подготовке после того, как он не смог вылететь в США на бой с Генри Сехудо.

Бойцовский остров откроется 11 июля

У Яна, который сейчас продолжает тренироваться в Таиланде, так же как и у Алду, могут возникнуть проблемы с въездом в США. И хотя американские власти сделали послабление для иностранных спортсменов ведущих профессиональных лиг, бой Алду и Яна, как и выступление других бойцов, не находящихся в Америке, может пройти на бойцовском острове, который Уайт взял в аренду на время пандемии. Сейчас там готовится вся инфраструктура, которая позволит не только принимать турниры, но и проводить для бойцов тренировочные лагеря.

Дебют ориентировочно запланирован на 11 июля, а всего там планируется три-четыре шоу в течение месяца. Уайт даже готов жить там всё это время. Первый турнир наверняка станет номерным, и ему нужна хорошая вывеска, которую мог бы обеспечить титульный поединок двух ярких нокаутёров. О серьёзности намерений с островом говорит тот факт, что UFC зарегистрировал торговую марку UFSEA, которая распространяется как на проведение турниров, так и на сувенирную продукцию, включая одежду, полотенца, постеры и открытки.

Возможно, остров станет в будущем особой фишкой компании и будет использоваться и после окончания пандемии, а потому завоевание титула Петром Яном навсегда займёт место в истории организации. Осталось только избежать недооценки соперника и забрать пояс в Сибирь.