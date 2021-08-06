Пережил Беслан, побил друга Хабиба, прогнал жену: каков чемпион ОИ Сидаков

Борцовский вес до 74 кг считается самым сложным просто потому, что там невероятная конкуренция, ведь большинство мужчин средних габаритов соответствуют этой категории. Именно поэтому в России, США, Иране и других борцовских державах в этом весе идёт настоящая битва. Заурбек Сидаков выиграл её дважды: внутри страны, а потом стал лучшим из лучших в мире, в решающей схватке не оставив шансов другу и земляку Хабиба Нурмагомедова Магомедхабибу Кадимагомедову. Рассказываем о волевом спортсмене с непростой судьбой.

Борцовская классика: Осетия против Дагестана

Кадимагомедов стал главным возмутителем спокойствия в первый день борцовского турнира. Уже в первом круге он досрочно вывел из борьбы главного фаворита соревнований и самого опасного соперника Сидакова американца Кайла Дейка. Этот парень не смог в своё время закрепиться в основном составе сборной России и уехал в Белоруссию, но он обладает потрясающим куражом. Кроме того нередко тренируется со своим именитым земляком из Цумадинского района Хабибом Нурмагомедовым и его наследником в UFC Исламом Махачевым. Поговаривают, что они и в ММА его звали, но Магомедхабиб мечтал прежде всего об олимпийском золоте.

Эта финальная схватка разделила многонациональный российский Кавказ. Дагестанцы ожидаемо болели за своего земляка и желали ему победы, а для Осетии Сидаков был последней надеждой на золотую медаль в борьбе, без которой возвращаться с Олимпиады аланским богатырям не пристало. Примечательно, что свои установки подопечному главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев давал на осетинском языке, чтобы его соперник не раскусил его планов, хотя в быту он обычно пользуется русским.

Заурбек с уважением отнёсся к своему сопернику и первый период действовал очень осторожно, но всё же заработал ключевой балл. Отставание в счёте заставило Кадимагомедова атаковать, а Сидаков резкий и пластичный только этого и ждал. Невероятная реакция этого парня потрясала и в предварительных схватках, но тут он почти равного себе соперника разобрал на классе, а в одном из моментов едва не положил на туше. К двум победам на чемпионатах мира Сидаков добавил главную — золото Олимпийских игр.

Заурбек Сидаков Валерий Шарифулин/ТАСС

В 8 лет пережил Беслан

Когда Сидаков во второй раз стал чемпионом мира два года назад, он посвятил свою победу всем жертвам трагедии в Беслане, которой в тот момент исполнилось 15 лет. Сделал это он не просто как осетин, а как мальчишка, который в тот момент оказался поблизости. Заурбек родился в селе Зильги в 5 километрах от Беслана, где он учился в школе и тренировался в секции вольной борьбы. Многие из товарищей Заурбека оказались в тот момент захвачены террористами.

Я помню, как нас из школы выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что в Беслане террористы захватили школу. Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям. Прошло 15 лет, а память об этих событиях жива у всех жителей города. Очень многие семьи затронула эта трагедия. Многие мои друзья, с кем я занимался борьбой, были в этой школе в заложниках и прошли через всё это, — рассказывал Сидаков News.ru.

После этого родители месяц запрещали восьмилетнему Заурбеку ездить на маршрутках в город, но он и сам понимал, насколько опасен терроризм и именно в тот момент решил, что если сможет завоевать что-то значимое на спортивном помосте, то обязательно посвятит это жертвам бесланской трагедии. Вернувшись в секцию после перерыва, Сидаков поначалу уступал сверстникам и тренировался не так усердно, но когда проиграл первые соревнования, ему стало стыдно перед тренерами и он в корне изменил своё отношение к борьбе. Старшим товарищем и покровителем спортсмена стал двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев, который неоднократно секундировал Сидакова в решающих схватках вместе с Тедеевым. Это стало хорошей традицией.

Заурбек Сидаков и Магомедхабиб Кадимагомедов Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Свадебный скандал

В биографии Сидакова есть ещё один непростой момент, который стал серьёзным испытанием его характера. Весной прошлого года он, катаясь на машине по городу, познакомился с девушкой Мадиной, которая выгуливала собаку. Юная красавица быстро приняла ухаживания именитого спортсмена, а уже через месяц, дождавшись отмены пандемийных ограничений, молодые организовали свадьбу на 500 человек, на которую были приглашены и друзья по борцовской команде Сидакова. На второй день торжеств прямо за столом гости стали получать странные сообщения с фотографиями, где невеста была изображена в неглиже и выглядела, как сотрудница экскорт-сервиса.

Отцу невесты и матери жениха стало плохо, а сам Заурбек со слезами на глазах ворвался в комнату, где праздновали женщины, вытащил свою суженную за волосы из-за стола и выгнал из дома. Борец долго не мог прийти в себя от потрясения, а Мадина сначала пыталась свести счёты с жизнью, а затем удалилась из всех социальных сетей, уехала в Москву и живёт непубличной жизнью. По сообщениям некоторых СМИ, девушка действительно работала в эскорте и какое-то время её связывали отношения с состоятельным мужчиной, чья жена наняла частных детективов и решила таким изощрённым образом устроить ему месть.

Сам Заурбек был потрясён не столько такими подробностями биографии возлюбленной, а тем, что она скрыла это от него, а в результате история обрела публичность в самый торжественный и драгоценный день его жизни. Забыть случившееся и залечить сердечные раны ему помогла скорая поездка на сборы, однако пережитое быстро из головы не выкинешь. Возможно потому Заурбек и проиграл на чемпионате России Хетагу Цаболову и был вынужден с самого начала добывать себе место в основе сборной. Победа в новом чемпионате России, выигранные на сборах контрольные схватки, а затем и успехи на Играх доказали, что все прошедшие с ним невзгоды, сделали борца только сильнее. Ну а в любви ещё обязательно повезёт.