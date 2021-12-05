Перелом руки и отмена боя: как Гассиев продолжил терять лучшие годы карьеры

Мурат Гассиев получил травму руки и был вынужден сняться с боя с Андреем Руденко, который был запланирован на 25 декабря. Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе не только разочаровал собственных поклонников, но и заставил сомневаться в своих перспективах тех, кто ранее назвал его сильнейшим боксёром страны. Рассуждаем, о чём говорит очередной срыв боя отечественного спортсмена и действительно ли он потерял шансы реализовать свой потенциал.

Очередной срыв боя

Последние полтора года вселили надежду в сердца поклонников Мурата Гассиева. Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе наконец прервал длительную паузу в выступлениях и перешёл в самую престижную категорию, в рамках которой без особых проблем разобрался с двумя соперниками. Тогда могло показаться, что россиянин продолжит регулярно выступать и крушить оппонентов, постепенно пробиваясь на вершину дивизиона. Но на деле всё оказалось не так радужно. Отечественный спортсмен вновь получил травму, из-за чего его очередной поединок был перенесён на неопределённый срок.

По большому счёту, бой с Андреем Руденко должен был стать первым серьёзным испытанием для Гассиева в тяжёлом весе. При всём уважении, ни Нури Сефери, ни Михаэль Валлиш не могли считаться противниками топ-уровня, а схватки с ними должны были помочь россиянину вновь почувствовать уверенность в себе и сделать переход в новую категорию как можно более гладким. На момент встречи с албанцем тот не бился более двух лет и явно находился не в лучшей физической форме, да и многие рефлексы вполне могли притупиться.

Андрей Руденко Валерий Шарифулин/ТАСС

Тем не менее, Гассиев выступил более чем уверенно. Сефери продержался всего 99 секунд, после чего оказался на настиле, а Валлиш хоть и оказал какое-никакое сопротивление, но капитулировал после четвёртого раунда. Да, выступление Мурата не было безупречным, а его физические кондиции явно оставляли желать лучшего. Однако россиянин доказал, что способен оставаться конкурентоспособным в новых для себя условиях, а длительный простой не сказался на его сокрушительном ударе справа.

Руденко же хоть и представлялся спортсменом примерно того же уровня, что вышеназванные бойцы, но имел очень важную особенность. До настоящего момента украинец проиграл всего пять раз и ни разу не позволял оппонентам отправить себя на канвас. Досрочно завершить схватку с ним не смогли ни звёздный Александр Поветкин, ни сильно бьющий Лукас Браун, ни племянник Тайсона Фьюри — Хьюи. Поэтому Гассиев мог либо подтвердить статус топ-нокаутёра, либо проверить свою функционалку в 12-раундовом противостоянии. И сложно однозначно сказать, что было бы полезнее.

Однако в итоге не получилось устроить ни то, ни другое. Запланированный на 25 декабря бой между Гассиевым и Руденко был отменён после того, как россиянин получил травму руки. Сначала об этом сообщил «Матч ТВ», а затем и сам спортсмен поделился подробностями в Instagram.

Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень... Я травмировал руку и по этой причине поединок, который планировался на 25 декабря, будет перенесён на другую дату. Я не унываю. Немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что моё время уже ушло, и я уже не тот, что раньше. А вот моим настоящим болельщикам придется немного подождать, но уверен, что вы меня поймёте, а я оправдаю ваши ожидания. Обнимаю настоящих. Скоро увидимся, — написал Гассиев.

Если верить ТАСС, то положение дел несколько хуже, чем о том говорит сам боксёр. В агентстве сообщили, что Гассиев не просто повредил, а сломал руку. Пока подробностей травмы нет и сроки восстановления неизвестны, но есть все основания полагать, что следующая схватка с участием Мурата вполне может быть перенесена на срок от четырёх до шести месяцев. Первым делом россиянину придётся пройти реабилитацию, после чего вновь провести подготовительный лагерь. Таким образом, перерыв между выступлениями вновь может составить около года.

Эпидемия травм

Несомненно, нынешнее положение Гассиева сложно назвать критичным. Даже если поединок с Руденко состоится в июне, то на момент его проведения Мурату не исполнится и 29 лет — крайне юный возраст для представителя тяжёлого веса. Зачастую бойцы данных категорий достигают своего пика уже после того, как разменяли четвёртый десяток, и нет оснований полагать, что россиянин станет исключением. Тот же Султан Ибрагимов завоевал титул чемпиона мира в 32 года, а Олег Маскаев и вовсе в 37 лет. Поэтому ставить крест на перспективах Ирона не стоит.

Поводом для опасений служит то, за срыв боя с Руденко стал подтверждением наметившейся тенденции. В последние три с половиной года Гассиев выступает крайне нерегулярно, причиной чему являются либо проблемы со здоровьем, либо с подготовкой. После боя с Усиком он более полугода восстанавливался от различного рода повреждений, а в 2019-м вновь начал испытывать боли в плече. В результате. возвращение на ринг было перенесено на начало следующего года, но и тут не обошлось без трудностей. Битва с Джерри Форрестом была отменена из-за «разногласий внутри команды», помешавших правильно подготовиться к дуэли, а затем в дело вмешался коронавирус.

С учётом того, что вплоть до июля 2018-го Гассиев проводил в среднем три-четыре боя за год, регресс налицо. Безусловно, в условиях пандемии сохранять подобный ритм было практически невозможно, но ведь дело не только в COVID-19. В определённый период Мурат стал испытывать проблемы со здоровьем, при этом их причины не уточняются. Ходили слухи, что это может являться результатом совместной работы с Абелем Санчесом — бывшим тренером Геннадия Головкина, однако подтверждений нет. Кроме того, сам казахстанец регулярно появлялся в ринге в пору сотрудничества с мексиканским специалистом, а после ухода от него не сбавил темп.

Есть все основания полагать, что за годы карьеры Гассиев получил ряд хронических травм, которые мешают ему реализовать свой огромный потенциал, либо на его здоровье негативно сказался переход в тяжёлый вес. Быть может организм атлета не приспособлен к тому, чтобы выдерживать тяжелейшие нагрузки при массе тела более 100 килограммов.

Туманные перспективы

Очевидно, что на данный момент очень сложно строить прогнозы относительно дальнейшей карьеры Гассиева. С одной стороны, он имеет более чем достаточно времени для того, чтобы вернуться на привычный уровень и продемонстрировать свои таланты в самом престижном дивизионе. Учитывая его физические данные и сокрушительный удар, он вполне способен пробиться на вершину категории и претендовать на титул чемпиона мира. Вряд ли он в чём-либо уступает тем же Энди Руису, Диллиану Уайту и Джозефу Паркеру, а его потенциала достаточно, чтобы в будущем на равных конкурировать с условными Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

С другой стороны, постоянные отказы от боёв и хронические повреждения заставляют сомневаться, что у Гассиева получится осуществить задуманное. С каждым отменённым поединком отношение к россиянину становится всё более скептическим, причём не только со стороны фанатов, но и функционеров. Так, бывший генеральный секретарь Федерации бокса России, а ныне президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв допустил, что Мурат потерял шансы добиться максимальных успехов.

Видимо они (хейтеры. — NEWS.ru) правы. Твоё время ушло, брат, — прокомментировал Кремлёв сообщение Гассиева о переносе дуэли с Руденко.

И это достаточно показательно, учитывая тот факт, что глава AIBA был одним из главных поклонников Гассиева на протяжении многих лет. В 2018 году он называл Мурата лучшим боксёром России, а впоследствии неоднократно выражал уверенность, что в реванше тот нокаутирует Усика. Подобное изменение риторики может говорить о том, что сам Кремлёв начал сомневаться в способностях осетинского спортсмена.

Можно сказать, что 2022-й во многом станет определяющим для Гассиева. Чтобы восстановить своё реноме, ему необходимо не просто вернуться в кратчайшие сроки и уверенно взять верх над Руденко, но и провести хотя бы ещё один бой до конца года. Причём желательно обойтись без травм и переносов, а также организовать встречу с достойным оппонентом. Победы над украинцем будет явно недостаточно, чтобы попасть в топ-15 по версии одной из престижных категорий, а затягивать процесс восхождения на вершину вряд ли стоит.