Глава Международной ассоциации бокса предположил, что время Гассиева ушло

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв написал в Instagram, что экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев упустил возможность реализовать свой потенциал. Тем самым он согласился с мнением хейтеров о спортсмене.

Видимо, они (хейтеры. — NEWS.ru) правы. Твоё время ушло, брат, — говорится в сообщении, опубликованном под заявлением Гассиева об отмене поединка с украинцем Андреем Руденко.

28-летний Гассиев провёл 30 боёв на профессиональном ринге. В 28 из них он одержал победу (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Мурат является бывшим чемпионом мира по версии IBF и WBA в первом тяжёлом весе и финалистом первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В главном поединке турнира он уступил украинцу Александра Усику.

С июля 2018 года Гассиев провёл лишь два поединка, взяв верх над Нури Сефери и Михаэлем Валлишем. Бои прошли в тяжёлой весовой категории и завершились нокаутами в первом и четвёртом раундах соответственно.

Ранее Гассиев заявил, что причиной отмены поединка с Руденко стала травма руки. По словам спортсмена, бой будет перенесён. Он также заявил, что это даст повод хейтерам лишний раз сказать, что его время ушло.