Гассиев рассказал, почему не состоится бой с Руденко

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA, ныне выступающий в тяжёлом дивизионе, Мурат Гассиев заявил, что причиной отмены поединка с украинцем Андреем Руденко стала травма руки. Как написал спортсмен на своей странице в Instagram, битва будет перенесена на более поздний срок.

Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень... Я травмировал руку и по этой причине поединок, который планировался на 25 декабря, будет перенесён на другую дату. Я не унываю. Немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что моё время уже ушло и я уже не тот, что раньше, — написал Гассиев.

При этом он добавил, что болельщикам придётся подождать его возвращения в ринг. Однако Гассиев выразил надежду, что его поклонники поймут его, а он в будущем сумеет оправдать их ожидания.

28-летний Гассиев провёл 30 боёв на профессиональном ринге. В 28 из них он одержал победу (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Мурат является бывшим чемпионом мира по версии IBF и WBA в первом тяжёлом весе и финалистом первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В главном поединке турнира он уступил украинцу Александра Усику.

Ранее сообщалось, что бой российского боксёра, экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с украинцем Андреем Руденко отменён. Причиной срыва схватки стала травма россиянина.