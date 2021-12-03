Бой Гассиева с украинцем Руденко отменён

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Бой российского боксёра, экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с украинцем Андреем Руденко отменён. Причина — травма россиянина, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Мурат сломал руку во время спаррингов. Это подтвердил промоутер спортсмена Алексей Авсецин. Поединок должен был пройти 25 декабря в Сочи.

За профессиональную карьеру Гассиев провёл 30 боёв, в которых одержал 28 побед (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

В активе Руденко 34 победы (20 — досрочно) в 40 поединках. Пять раз спортсмен терпел поражения, один поединок признали несостоявшимся.

В июле 2021 года в Москве прошёл вечер бокса, в главном бою которого Гассиев нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша.