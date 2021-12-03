Бой Гассиева с украинцем Руденко отменён

Бой Гассиева с украинцем Руденко отменёнБой боксёра Гассиева с украинцем Руденко отменён из-за травмы россиянина
Бой российского боксёра, экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с украинцем Андреем Руденко отменён. Причина — травма россиянина, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что Мурат
За профессиональную карьеру Гассиев провёл 30 боёв, в которых одержал 28 побед (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
В активе Руденко 34 победы (20 — досрочно) в 40 поединках. Пять раз спортсмен терпел поражения, один поединок признали несостоявшимся.
В июле 2021 года в Москве прошёл вечер бокса, в главном бою которого Гассиев нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша.